«مكافحة الأمراض»: لقاح «سينوفارم» يسمح باستخدامه لتلقيح الأطفال في عمر 3 سنوات

طالب مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “عبدالباسط سميو”، رئاسة الحكومة، بسرعة توفير كميات أكبر من اللقاح للشروع في الجرعة الثانية من التطعميات.

وأوضح “سميو” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عن أكثر من مليوني جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني من قبل جهاز المراقبة على الأدوية والأغذية.

وأشار إلى أن لقاح “سينوفارم” يمتاز بسهولة التخزين، وقد نال إذن الاستخدام مع فئة الأطفال من عمر ثلاث سنوات إلى سبعة عشر عامًا، مجددات التأكيد على أن الحملة التعزيزية للتطعيمات تستهدف المواطنين والمقيمين الأجانب، في مختلف المناطق.