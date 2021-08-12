«الأرصاد» يعلن موعد اعتدال درجات الحرارة في ليبيا

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الرياح القادمة على ليبيا ستتحول إلى الشمال لتعتدل درجات الحرارة بداية من غدٍ الجمعة، وذلك على مناطق الشمال الغربي والشرقي.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة ستكون أكثر اعتدالا بداية الأسبوع المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى احتمال حدوث ارتفاع للرطوبة النسبية على السواحل وظهور بعض السحب العابرة، فيما تبقى الأجواء صيفية حارة على مناطق الجنوب غدا.

واليوم، شهدت غالب مناطق البلاد استمرارا للأجواء الحارة، حيث كانت حالة الطقس على مناطق: رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة وجبل نفوسة، كالآتي: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعًا واعتدالًا غدًا، مع رطوبة عالية نسبيًا.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 40 و43 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: السماء صافية، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو: السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا