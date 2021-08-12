القبض على قاتل 16 مصرياً رمياً بالرصاص في مدينة بني وليد

كشف “اللّواء 444 قِتال بقيادة ” محمود حمزة ” في شريط فيديو رصدته الساعة 24 عن القبض على المدعو ( ح. أ ) المطلوب من النائب العام؛ والذي قام بقتل “16” مِصريّاً مُقيما في ليبيا عام “2016” رمياً بالرّصاص في مدينة بني وليد حيث اتخذت ضدّه كافة الإجراءات القانونية وسيتم إحالته للنائب العام..

وأكد اللواء في منشوره عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ان المقبوض عليه هو المتسبّب من خلال عملية قتله الوحشيّة لمقيمين أبرياء من الجالية المصريّة في ليبيا من إثارة حدّة الغضب على الصعيدين المحلّي والدّولي، حتّى أصبحت هذه القضية قضية رأي عام تناولتها عدة قنوات مصريّة وعربيّة.