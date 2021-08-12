العكاري: المركزي ضخ 10 مليارات دينار لحسابات المصارف

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للوزارات والهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، إن المصرف المركزي قام الخميس بتغذية حسابات المصارف التجارية بقيمة 10 مليارات دينار.

العكاري أوضح أن الخطوة ستسهم في تغطية الطلب لزبائن المصارف ومن شأنها توفير غطاء من السيولة النقدية وقبول صكوك المقاصة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في طريقه إلى الاستقرار وأن الأسابيع الماضية شهدت تطورا مهما في حل بعض الإشكاليات، داعيا الجميع إلى استخدام أداوت الدفع الإلكتروني.

وعلمت قناة 218 من مصادرها اليوم الخميس بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كان قد عقد اجتماعاً مغلقاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ناقشا خلاله أزمة المقاصة العامة واتفقا على إعادة فتح المقاصة خلال الأسبوع المقبل.

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