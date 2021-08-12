وزير الداخلية يبحث مع الوفد السويسري ملف الهجرة وتأمين الانتخابات

بحث وزير الداخلية اللواء خالد مازن مع وفد الخارجية السويسرية -الخميس- ملفات عدة من أبرزها ملف الهجرة غير القانونية والانتخابات.

وأثنى “مازن” على حكومة سويسرا “لالتزامها الكامل باتفاقية حماية المهاجرين والموقعة العام 1951 مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين، وخاصة في ملف الهجرة ، معبراً عن دعم جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية رغم جميع المشاكل والعراقيل التي أثرت على هذا الملف في السابق- حسب وصفه.

تصريحات الوزير تخللت لقاء جمعه مع الوفد السويسري بديوان الوزارة بطرابلس وعلى رأس الوفد وزير الخارجية المساعد لشؤون الهجرة ومدير الشؤون الدولية بأمانة الدولة للهجرة ووزارة العدل بالدولة السويسرية.

وفيما يتعلق بملف الانتخابات أكد الوزير على أهمية هذا الإستحقاق كونه المخرج الحقيقي لبناء الدولة المستقرة والآمنة، وأن وزارة الداخلية هي شريك مهم وفعال لتأمين العملية الانتخابية عبر مشاركة أكثر من 30 ألف عنصر من رجال الأمن لتأمينها.

وأكد الوفد السويسري -من جانبه – على أهمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها بما يضمن المصلحة الثنائية بين ليبيا وسويسرا.

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