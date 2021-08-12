«الزناتي» يقف على الأزمات التي تواجه مركز العزل ومصنع الأكسجين بمستشفى طرابلس الجامعي

تفقد وزير الصحة بـحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، مركز العزل والفلترة ومصنع الأكسجين بمستشفى طرابلس الجامعي، الذي استؤنف العمل به مؤخرا بعد إجراء الصيانات العاجلة له، للوقوف على احتياجاته.

وخلال الزيارة، التي جرت اليوم الخميس، أعلن الزناتي عن تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل في مجال جراحة وأمراض القلب والمخ والأعصاب، واطمأن على مخزون الأكسجين في المستشفى، وذلك لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجرت الزيارة، بحضور المدير العام للمستشفى الدكتور نبيل العجيلي ورئيسا قسمي جراحة القلب للبالغين والمخ والأعصاب والعمود الفقري.

وعرض العجيلي على الوزير المشاكل التي تعيق العمل في المستشفى والخطوات المتخذة لتذليل الصعوبات.

وشددا على ضروة سد العجز الذي يعاني منه المستشفى، ووجه الزناتي بالإسراع في صيانة أو استحداث مصنع الأكسجين السائل والمتوقف عن العمل منذ سنوات.