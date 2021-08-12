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«البيوضي»: الحكومة انتهت رسميا على المستوى المحلي والدولي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، إن حكومة الدبيبة تعمل وفق خطة مدروسة وتفتح الأبواب «المواربة» بالإعلان تخصيص مليار دينار لدعم تزويج 50 ألف شاب، ومليار وسبعمائة مليون للإقراض السكاني، والتي تصرف لمآرب أخرى.

وأوضح البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الحديث عن توفير لقاح الكورونا وأمصال العقارب أو الكهرباء والمياه والخدمات ترف زائد، لم تعد هذه القضايا وغيرها من أولويات الحكومة بعد أن تغيرت قواعد اللعبة، وواهم من يعتقد أن الحكومة تمارس سياسة الهروب للأمام بل إنها تعمل وفق خطة مدروسة وتفتح الأبواب “المواربة”، فمليار الزواج ومليار الشباب، كمليار الكهرباء والهدايا الرئاسية بالأرقام الصغيرة والكبيرة جميعها تصرف لمآرب أخرى .

وأضاف أن الحكومة انتهت رسميا على المستوى المحلي والدولي ومسألة ديمومتها ستحصر في خيارين لا ثالث لهما: إما إعلانها حكومة تصريف أعمال حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة أو تنهار التسويات لتتحول حكومة أمر واقع بمزيج من حكومة الإنقاذ والوفاق والمؤقتة، حيث سيتلاشى الاعتراف الدولي الموحد بها نهائيا.

وتابع:” ستعاني الحكومة من أزمة الاعتراف المحلي، وستعود البلاد لمربع الحرب والانقسام ولن يكون لديها كتلة حرجة موحدة ساندة لها، حيث سيتخذ الانقسام السياسي والأمني والمجتمعي مسارات جديدة بتحالفات متناقضة، ويبدو أن الخيار الثاني هو الأقرب للتطبيق وفقا للنهج الذي تمارسه الحكومة من خلالها أذرعها السياسية أو ممارساتها اليومية”.

وأشار إلى أن ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب هما من يملك تصويب الانحراف في المسار السياسي وعليهما أن ينجزا القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات فسياسة حافة الهاوية والمناورة لتحقيق المكاسب قد تؤدي لاندلاع الحرب.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الدبيبة جاء عن طريق الرشوة ويريد تمديد عمل حكومته مثل السراج حتى عام 2025 كما تقول اليعقوبى عضو لجنة الحوار بالرشى وكان الشعب الليبى سيتحول الى قطيع امام المتعوث الاممى المرتشى ومن معه من مرتشى لجنة الحوار والاغبياء لم يتعظوا من فشل هذه التجربة الغنوشية فى تونس والتى يفكر بها الدب الاكبر عم الدبيبة الذى يريد ان يشترى كل شئ بالمال الحرام وهو متهم حسب كلام صحيفة التايمز باختلاس 5 مليار جنيه استرلينى من قبل ويظن انه تاجر شتطر يضحى بملايين الدينارات ليحصد مليارات الدولارات وتسى قدرة الله عز وجل على ان يفضحه فى الدنيا والاخرة يوم يكوى بهذه الاموال فى نار جهنم .
    وعلى الشرقاء من الشرق والفرب والجتوب ان يكونوا يدا واحدة ضد المفسدين

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