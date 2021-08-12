ليبيا الان

تواصل الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على خطوط النهر الصناعي

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت دوريات فرع انفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ترافقها دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي -الخميس- بجولة موسعة لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات اغير قانونية على أنابيب نقل المياه داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد.

وقالت المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية-في منشور لها- إنه تم إقفال عدد 40 مجمع مياه مخالف يتم توصيلها عن طريق التوصيلات العشوائية وغير القانونية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفات المستمرة في تنامي بشتى المناطق التي تمر منها خطوط نقل مياه النهر الصناعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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