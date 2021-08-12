تواصل الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على خطوط النهر الصناعي

قامت دوريات فرع انفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ترافقها دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي -الخميس- بجولة موسعة لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات اغير قانونية على أنابيب نقل المياه داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد.

وقالت المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية-في منشور لها- إنه تم إقفال عدد 40 مجمع مياه مخالف يتم توصيلها عن طريق التوصيلات العشوائية وغير القانونية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفات المستمرة في تنامي بشتى المناطق التي تمر منها خطوط نقل مياه النهر الصناعي.

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