الدبيبة يعلن تخصيص مليار دينار «منحة زواج».. ومليار و700 مليون دينار لـ«الإقراض السكني»

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن تخصيص مبلغ مليار دينار لدعم الزواج»، ومليار و700 مليون دينار قروض سكنية من خلال المصرف العقاري، مشددا على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص العمل لهم، وتقليل نسب البطالة.

وأوضح، خلال مشاركته اليوم الخميس، في احتفالية اليوم العالمي للشباب بمدينة الخمس، أنه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل سيحصل 50 ألف شاب وشابة على منحة الزواج، بشرط أن يقدم الشاب ما يثبته إقباله على الزواج على الدعم المخصص، لافتا إلى إصدار قرار بإنشاء المجلس الوطني للشباب، وتخصيص يوم وطني لهم.

كما أشار إلى تأسيس المجالس المحلية للشباب تعزيزا لمشاركتهم في الحياة العامة، معتبرا أن «الشباب شركاء أساسيين في رسم السياسات وتوقع المستقبل، وتوجيه دفة التغيير الاجتماعي في ليبيا»، مؤكدا استعداد الحكومة لتبني المبادرات والمشاريع الإبداعية.

ونبه الدبيبة في حضور عدد من الوزراء ووفود شبابية من مختلف المدن الليبية بأن الشباب هم «قادة سفنية الوطن نحو التقدم والازدهار». سعينا إلى رسم جملة من السياسيات للمشاركة في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية، واستثمارات مهارات الشباب.

وواصلت مجموعة من الشباب الهتافات للدبيبة وقاطعته أثناء إلقاء الكلمة أكثر من مرة، حتى تدخل وطلب منهم التوقف لسماعه.

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