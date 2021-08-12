«شلوف»: هل هناك تناسب عكسي بين زيارات الدبيبة الخمسة لتركيا وبين زيارات بنغازي الصفرية؟

انتقد جمال شلوف، رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث، زيارات عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، المتعددة إلى تركيا وتجاهل زيارة مدينة بنغازي.

وتسائل شلوف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” منذ توليه السلطة في 5 فبراير 2021 وحتى الآن، كم مرة زار عبدالحميد الدبيبه تركيا؟ وكم مرة زار بنغازي؟”.

وأضاف شلوف:” قبل أن تجيب وتعلق على أجابتك تذكر أمرين، الأول أن عبد الدبيبه اشترط على من يتولى وزارة في حكومته أن عليه أن يذهب إلى كل مكان في ليبيا، فحسب قوله من لايستطيع أن يذهب إلى مكان ما في ليبيا “ما يلزمنيش” ولا يستحق الوزارة”.

وتابع:” الثاني أن أغلب وزراء حكومة الدبيبه زاروا بنغازي بل وبعضهم ماشي جاي عليها فالوزراء والوزارات لا يجدون عائقا في زيارة بنغازي والعمل فيها، على عكس الدبيبه نفسه”.

واستطرد:” فهل هناك تناسب عكسي بين زيارات تركيا الخمسة المعلنة “والأخرى غير المعلنة ” وبين زيارات بنغازي الصفرية؟، وأي المكانين ينتمي إليه الدبيبه أكثر؟ تركيا؟ أم بنغازي؟”

واختتم قائلا:” التناسب العكسي هي علاقة عكسية بين شئيين، كلما زاد أحدهما نقص الأخر”.