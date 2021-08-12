وزارة الصحة تتابع آخر مستجدات ملف جائحة كورونا

بحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان “سمير كوكو” -الخمييس- مع مديري الإدارات بالوزارة خطط عمل الإدارات في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وعرض التقارير المقدمة من إدارت الطوارئ والمشروعات والتفتيش بالوزارة حول مراكز العزل وانسياب الأكسجين خلال الأيام الماضية.

وناقش المجتمعون آلية وضع خطة عمل مشتركة للشروع في ربط مراكز العزل بمنظومة إلكترونية للعاملين ومرضى كورونا بإدارة الطوارئ الصحية ، كما تمت مناقشة آليات البدء في صرف مستحقات العاملين بمراكز العزل.

وتخلل الاجتماع استعراض ومناقشة الخطة الإستراتيجية لإنشاء مصانع إستراتيجية للأكسجين السائل، فيما أكد “كوكو” على الجهودالإعلامية المبذولة لمتابعة وضع مراكز العزل بصفة خاصة، ووضع الجائحة بصفة عامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية