ليبيا الان

وزارة الصحة تتابع آخر مستجدات ملف جائحة كورونا

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان “سمير كوكو” -الخمييس- مع مديري الإدارات بالوزارة خطط عمل الإدارات في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وعرض التقارير المقدمة من إدارت الطوارئ والمشروعات والتفتيش بالوزارة حول مراكز العزل وانسياب الأكسجين خلال الأيام الماضية.

وناقش المجتمعون آلية وضع خطة عمل مشتركة للشروع في ربط مراكز العزل بمنظومة إلكترونية للعاملين ومرضى كورونا بإدارة الطوارئ الصحية ، كما تمت مناقشة آليات البدء في صرف مستحقات العاملين بمراكز العزل.

وتخلل الاجتماع استعراض ومناقشة الخطة الإستراتيجية لإنشاء مصانع إستراتيجية للأكسجين السائل، فيما أكد “كوكو” على الجهودالإعلامية المبذولة لمتابعة وضع مراكز العزل بصفة خاصة، ووضع الجائحة بصفة عامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك