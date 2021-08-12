«فرج»: أعضاء ملتقى الحوار اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية فقط في ديسمبر

قال موسى فرج، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن جميع أعضاء الملتقى اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية فقط في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية مع قناة «ليبيا الأحرار»، التي تبث من تركيا وتعد أحد أبواق الإخوان، رصدتها “الساعة24″ أن الاتفاق على الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يعزز شرعية السلطة التشريعية ويأتي بمؤسسات ووجوه جديدة، وبهذه تكون نقلة تسهل بقية الاستحقاقات بما فيها انتخاب الرئيس وإنجاز الدستور”.

ولفت فرج، إلى أن المقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات إلى ملتقى الحوار تباينت بشأن انتخاب الرئيس، فهناك من يرى أن الرئيس بصلاحياته الواسعة ينبغي ألا ينتخب إلا بوجود دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي يحدد صلاحيته وصلاحيات مؤسسات الدولة.

وشدد على أن هناك مقترحًا آخر يرى ضرورة انتخاب الرئيس انتخابًا حرًا مباشرًا دون وجود دستور وإعطاءه الصلاحيات الكاملة.

ولفت إلى أن هناك مقترحًا آخر نال استحسان معظم الأعضاء، يقضي بأن تجرى انتخابات برلمانية من غرفتين: غرفة مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وبين أن مهمة هذه السلطة التشريعية الجديدة إنجاز دستور قبل نهاية المدة المقترحة وهي سنتان، وبناء على الدستور ينتخب رئيس الدولة ومؤسسات الدولة انتخابًا عامًا وحرًا ومباشرًا، وبذلك تدخل ليبيا في مرحلة دائمة وتنتهي المرحلة الانتقالية.