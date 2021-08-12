“التجاري” يرد على مركزي البيضاء بشأن شحنة السيولة القادمة من طرابلس

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رد المصرف التجاري الوطني على ماورد في بيان المصرف المركزي البيضاء بشأن شحنات السيولة المرسلة من المصرف التجاري لفروعه بالمنطقة الشرقية.

وأكد المصرف التجاري – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن شحنات السيولة المرسلة لفروع المصرف بالمنطقة الشرقية لا يحددها المصرف المركزي طرابلس وهي شحنات ترسل من خزائن المصرف التجاري وليست إرساليات من إدارة الإصدار بالمركزي.

وأوضح المصرف أن نقل المصارف لمثل هذه الشحنات لا تتطلب التنسيق مع مصرف بنغازي، وإن التنسيق الذي يتم مع مصرف ليبيا بطرابلس لتوفير وسائل النقل الجوي التي تجد المصارف صعوبة فيها.

وأفاد المصرف التجاري أن تحديد قيمة الشحنات في حدود 70 أو كحد أقصى 90 مليون يعتمد على فئات العملة والقدرة الاستيعابية للطائرة، موضحًا أن الشحنات التي ترسل هي مجرد دعم.

وذكر المصرف أن كافة فروع المصرف التجاري تتوفر لديها سيولة كافية، كما أن خطة المصرف المركزي وفريق مشروع السيولة يوجه المصارف بضرورة توفير السيولة بفروع المصارف بكافة المناطق وتستطيع المصارف استلام إرساليات من المركزي دون سقف محدد لإرسالها لفروعها.

وكان فرع المصرف المركزي بنغازي أصدر بيانًا عقب وصول شحنة السيولة من طرابلس إلى مطار بنينا الدولي أكد فيه أنه يتعيّن على إدارة الإصدار بالمصرف المركزي طرابلس، التواصل مع إدارة الإصدار ببنغازي للتنسيق بشأن آلية توزيع أي مبالغ مالية مخصصة لمصارف وفروع المنطقة.

وأضاف المصرف أن المبلغ الذي تم تخصيصه يعدّ زهيدًا، خاصةً في ظل استمرار إقفال المقاصة، محذرًا، في الوقت ذاته، من الرجوع إلى ما وصفه بـ”سياسة الخمسينات”، التي اعتمدها المصرف المركزي عاميْ 2015 و2016

وشدد المصرف على ضرورة أن يبدأ المصرف المركزي بطرابلس في تنفيذ خطة العمل المعدة من قبل شركة المراجعة الدولية، والمتعلقة بتشكيل فرق العمل لإعادة توحيد المصرف المركزي ضمن ما تم تكليفهم به من أعمال، وعدم التأخر في ذلك، مهما كانت الحجج.