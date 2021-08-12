أمن طرابلس تعلن القبض على مغتصب قاصر في أبوسليم

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أعلنت مديرية أمن طرابلس الخميس أن أعضاء التحري في مركز شرطة أبوسليم من إلقاء القبض على شخص قام باغتصاب “قاصر”.

وأوضحت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن (ع.م.ج) من مواليد 2005 قدم شكوى في المدعو (ط.ف.ا) من مواليد 1994 في واقعة اغتصاب.

وكشفت مديرية أمن طرابلس أن الجاني قام باستدراج الضحية من صالة الألعاب الرياضية إلى داخل شقته لإعطائه حصص تدريبية خاصة.

وأشارت المديرية إلى أن المتهم أقدم على إشهار سلاح على الضحية واعتدى عليه بالضرب ومن ثم قام باغتصابه.

وأكدت المديرية أنه صدرت التعليمات من عميد رئيس مركز شرطة أبوسليم منصور الزروق، ورئيس وحدة التحقيق بالمركز مقدم عبدالرزاق خليفة بضرورة الكشف عن هوية الجاني وضبطه.

وأفادت مديرية أمن طرابلس أن تحرى المركز تمكن من معرفة هوية الجاني وضبطه وتم الاستدلال معه وأحيل للنيابة العامة من حيث الاختصاص.