بعد كلمة الدبيبة للشباب.. البكوش: رئيس الحكومة يوزع الأوهام

قال صلاح البكوش مستشار لجنة الحوار السابق بمجلس الدولة، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وصل إلى مرحلة من العبث كارثية، وفق قوله.

أضاف البكوش تعليقاً على كلمة الدبيبة في يوم الشباب: “لا يكفي اختراقه للحظر الذي أعلن عنه إقامة تجمعات واحتفلات لا مسؤولة في وقت تؤجل وتلغي الحكومات المسؤولة فاعليات عريقة، حتى يوزع الأوهام على الشباب الليبي بوعود فارغة وسخيفة، والناس تعاني الويلات بسبب انقطاع الكهرباء والسجن في بيوتهم من السادسة مساء، ومراكز العزل وضعها مأساوي، وأبناؤهم يعيشون أطول وأفشل عام دراسي، والمضحك المبكي أن وزيره يكاد يقول القائد الأوحد”.