ليبيا الان

بعد كلمة الدبيبة للشباب.. البكوش: رئيس الحكومة يوزع الأوهام

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال صلاح البكوش مستشار لجنة الحوار السابق بمجلس الدولة، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وصل إلى مرحلة من العبث كارثية، وفق قوله.

أضاف البكوش تعليقاً على كلمة الدبيبة في يوم الشباب: “لا يكفي اختراقه للحظر الذي أعلن عنه إقامة تجمعات واحتفلات لا مسؤولة في وقت تؤجل وتلغي الحكومات المسؤولة فاعليات عريقة، حتى يوزع الأوهام على الشباب الليبي بوعود فارغة وسخيفة، والناس تعاني الويلات بسبب انقطاع الكهرباء والسجن في بيوتهم من السادسة مساء، ومراكز العزل وضعها مأساوي، وأبناؤهم يعيشون أطول وأفشل عام دراسي، والمضحك المبكي أن وزيره يكاد يقول القائد الأوحد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك