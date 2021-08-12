مخصصاً مليارات دون موازنة.. حمودة: قرارات الدبيبة لدعم الشباب

قال محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، أعرب عن أهمية شريحة الشباب التي يوليها اهتمام خاص وأعلن فيها عن حزمة من الإجراءات والقرارات.

أضاف حمودة في بيان على حسابه بموقع فيسبوك اليوم أن هذه القرارات ضمن احتفالية اليوم الدولي للشباب والذي نظّمته وزارة الشباب بمسرح لبدة الاثري في مدينة الخمس، و تشمل إنشاء المجلس الوطني للشباب كآلية حكومية للعمل على تطوير وتنمية قطاع الشباب بشكل استراتيجي وسكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الشباب والوزراء المعنيين بمجالات رعاية وتنمية وتمكين الشباب.

وتابع قائلًا: “تتضمن القرارات تنظيم آلية لرعاية وتمكين الشباب من خلال إعداد مشروع قانون خاص بالشباب والذي يُعتبر أول تشريع في ليبيا يُعنى بالشباب منذ دولة الاستقلال. وتأسيس المجالس المحلية للشباب لتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة على المستوى المحلي والوطني وبعث الثقة في نفوسهم بأنهم الأقدر على قيادة الوطن حاضرًا ومستقبلاً”.

وواصل حمودة قائلًا: “ومن أجل تذليل الصعاب لأهم التحديات التي تواجه الشباب المتمثلة في قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة و العزوف عن الزواج الناتجة عن أزمة السكن، أعلن رئيس الحكومة عن توجيه وزارة الشباب و الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة على تنفيذ حزمة من المبادرات الوطنية، و فتح باب القروض السكنية بقيمة 1.7 مليار من خلال المصرف العقاري”.

واختتم: “تنفيذ برامج الإقراض الاقتصادي عبر تسهيل عملية المتطلبات الائتمانية لتمويل المشروعات والتي من أهمها المشاريع المقدمة من قبل الشباب وذلك لخلق فرص عمل حقيقية لهم خارج الموازنة العامة، وتفعيل صندوق دعم الزواج من خلال تخصيص مليار دينار لدعم 50 الف شاب في إطار السعي لتشجيع الشباب على الزواج”.