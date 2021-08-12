الفارسي: نحتاج من وزيرة العدل وقفة جادة لإنقاذ ضحايا المعتقلات

طالبت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حليمة إبراهيم، بمزيد من الشفافية ودعم الحقوق، وتحقيق العدالة والوقفة الجادة لإنقاذ ضحايا المعتقلات، لأن جل من يقبعون في المعتقلات شباب.

الفارسي، وجهت دعوة إلى المسؤولين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمناسبة اليوم العالمي للشباب قالت فيها: ”في اليوم العالمي للشباب، جل من يقبعون في المعتقلات شباب، وجل من يعتقلهم شباب”، متسائلة:” هل من وقفة جادة يفعلها الشباب من أجل مستقبل يليق بهم؟”.

وأضافت: ”وزيرة العدل، نحتاج المزيد من الشفافية ودعم الحقوق، نريد العدالة والوقفة الجادة لإنقاذ ضحايا المعتقلات”.

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