قبيلة المقارحة: سنمهل الحكومة والرئاسي 72 ساعة للإفراج عن عبدالله السنوسي أو سيتم إغلاق النهر الصناعي والنفط

أمهل أهالي وأعيان قبيلة المقارحة، اليوم الخميس، حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي 72 ساعة لاطلاق سراح عبد الله السنوسي من معتقلات معيتيقة التي تسيطر عليها مليشيا الردع وإلا فإنهم سيوقفون ضخ مياه النهر الصناعي واقفال الحقول النفطية.

المقارحة، وفي بيان لهم تابعته قناتنا، قالوا: “أن المليشيات الخارجة عن سلطة الدولة منعت عن المعتقل عبد الله السنوسي الزيارات الطبية رغم معاناته من مرض عضال يتطلب العلاج وحرمته الزيارات الأسرية”.

وناشد المقارحة في بيانهم متصدري المشهد السياسي والمنظمات الدولية التي تعني بحقوق الإنسان والهلال الأحمر التدخل لإطلاق سراحه مراعاة لحالته الصحية ومعرفة الأسباب التي حالت دون إطلاق سراحه والجهات التي تقف وراء ذلك.

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