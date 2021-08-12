العكاري: تغذية حسابات المصارف التجارية بقيمة 10 مليارات دينار

صرح عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري، بأنه جرى تغذية حسابات المصارف التجارية اليوم الخميس بقيمة 10 مليارات دينار.

وقال العكاري في تصريحات صحفية، إن ذلك تمثل في نقل جزء من أرصدة المصارف التجارية لدى البنك المركزي بنغازي كخطوة أولى في اتجاه إنهاء الأزمة بشكل جذري ونهائي.

وأضاف: “بذلك أصبحت المصارف التجارية الآن لها القدرة على تلبية طلبات زبائنها من العملات الأجنبية، وكذلك السيولة وقبول صكوك المقاصة”.

وتابع العكاري: “كل يوم تنحل عقدة ساهموا معنا بكلمة طيبة وليكون لكم دور أنتم أيضا في حل المشاكل بأن نتوجه جميعا تجاه استخدام أدوات الدفع الإلكتروني”.

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