«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»

قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل في ليبيا كان يعول عليها لعودة الاستقرار بعد سنوات من الحرب الأهلية، «لكن ما حدث أن هناك المزيد من الفوضى، مع محاولة القوى الخارجية تمكين مرشحيها المفضلين في السلطة»، مشيرة بشكل خاص إلى محاولات من الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين لإحداث تحالف بين المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.

وحسب الوكالة، فإنه بعد عقد من الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، أدى تنصيب حكومة الوحدة الوطنية إلى وقف هش لإطلاق النار، بينما الانتخابات كانت الخطوة التالية في عملية تحقيق الاستقرار.

بوتين يتحدى واشنطن وأوروبا

غير أن الرئيس فلاديمير بوتين يتحدى الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك تركيا من أجل أن يصل سيف القذافي لسدة الحكم، حسبما نقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر في موسكو على دراية بالجهود الروسية في هذا الإطار.

ومع خطر التدخل الخارجي في خرق لوقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة في أبريل ، حذرت وزارة الخارجية الأميركية من «تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية تشكلها الجهات الأجنبية التي تستغل الصراع». وخصت بالذكر روسيا، مشددة على أن الشعب الليبي يجب أن يختار قادته.

وتقول الوكالة إن موسكو تضغط على المشير خليفة حفتر «لدعم منافسه في السابق سيف الإسلام فيما سيكون تحالفهما مزيجًا انتخابيًا لا يُهزم». ونقلت عن مصادر أخرى في ليبيا، لم توافق على ذكر اسمها، أن حفتر (77 عامًا)، يريد نفسه التنافس على الرئاسة.

حفتر لم يقرر بعد موقفه النهائي من الترشح للانتخابات

وأشارت إلى تصريح للقائد العام باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري عن الانتخابات، وقوله «لم نقرر بعد، فالوضع مرهون بالقاعدة الدستورية التي تجري على اساسها الانتخابات وقانون الانتخاب وكلاهما لم يصدرا حتى الآن». وتجنب المسماري أي تلميح إلى أن حفتر يتعرض لضغوط لدعم سيف الإسلام ، قائلاً إنه ليس لديه معلومات عن الأمر وأن أحدا لم يعلن ترشحه حتى الآن.

– «ذا تايمز»: سيف الإسلام القذافي يطرح نفسه مرشحا لرئاسة ليبيا بدعم روسي

– مسؤول أميركي بارز يكشف موقف واشنطن بشأن دور حفتر في مستقبل ليبيا

وترى «بلومبرغ» أن المنافسة الانتخابية في ليبيا تسير على خط رفيع فاصل بين استعادة الاستقرار وإعادة إشعال العنف، وتتجاوز الرهانات السيطرة السياسية فقط إلى المصالح الاقتصادية، حيث تمتلك شركة إيني الإيطالية و توتال الفرنسية وريبسول الإسبانية حصصًا في النفط.

وتابعت: «على الرغم من سحب هذه الشركات موظفيها الى الخارج بعد محاولة إجراء انتخابات برلمانية في عام 2014 مما أدى إلى تصعيد الصراع. فإن شركة الطاقة الروسية غازبروم موجودة أيضًا في ليبيا».

ليبيا.. قضية شخصية لبوتين؟

وقال شخص مقرب من الكرملين إن بوتين شعر بالرعب من طريقة مقتل القذافي، وأن الرئيس الروسي يعتبر ليبيا «قضية شخصية للغاية ويشعر بالمسؤولية تجاه سيف الإسلام».

وتذهب الوكالة إلى أنه في حال نجحت «حيلة الكرملين»، فإنها ستعزز نفوذ روسيا في الشرق الأوسط بعد أن نجح بوتين في التدخل لدعم بشار الأسد في سورية، مضيفة: «في حين أنه دعم أيضًا القادة الاستبداديين في فنزويلا وبيلاروسيا ، فإن إعادة حكم القذافي ستمثل الخطوة الأكثر جرأة لبوتين حتى الآن».المستشار السياسي للكرملين سيرجي ماركوف قال من جانبه إن روسيا «قادرة على محو ما فعله الغرب»؛ فيما لم يرد ناطق باسم الكرملين على طلب للوكالة الأميركية من أجل التعليق على سياسة روسيا بشأن الانتخابات الليبية.

مواقف دولية من السيناريو الروسي

كما نقلت الوكالة عن «شخص مطلع في العاصمة الروسية» أن موسكو تتمتع أيضًا بقبول ضمني من إيطاليا، «التي ظلت حتى الآن أقرب إلى حكومة طرابلس المنافسة»، مضيفًا أن الإمارات العربية المتحدة وفرنسا عارضتا الخطة.

إيرينا زفياغلسكايا، خبيرة شؤون الشرق الأوسط في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الذي تديره الدولة الروسية قالت من جانبها إن «القوى الأخرى يجب أن تعمل مع موسكو لأن روسيا مهتمة بتحقيق الاستقرار في ليبيا». وأضافت: «نجح القذافي في الحفاظ على تماسك البلاد وتجنب الفوضى والحرب الأهلية ، مثل صدام حسين في العراق».

وتعتقد الوكالة أن تصعيد سيف الإسلام «لا يروق لجهات خارجية أخرى ، لأسباب أقلها أن سيف الإسلام ، 49 عامًا ، مطلوب لارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لقد كان ذات مرة وريث القذافي على ما يبدو ، وإنه الآن فقط يخرج إلى دائرة الضوء بعد سنوات من الاختباء بعيدًا عن الأنظار العامة».

رفض تركي لأي دور مستقبلي لنجل القذافي

وقال مسؤول كبير في أنقرة إن تركيا تعتبر فكرة عودة القذافي غير موجود ضمن نطاق الاحتمالات، وهو الموقف ذاته الذي يتخذه المسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا.

ووفق الوكالة، يمكن لقوانين الانتخابات من الناحية النظرية أن تمنع سيف القذافي من الترشح ، أو تثير مشكلة ازدواج الجنسية الأمريكية الليبية لحفتر.

المستشار السياسي الروسي مكسيم شوغالي ، الذي سُجن لأكثر من 18 شهرًا في ليبيا بتهمة التخطيط لترشح سيف الإسلام للرئاسة، أجاب ردًا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، بأن هدف روسيا هو ضمان حكومة قوية في ليبيا. ومع ذلك ، فقد رفض فكرة التحالف بين حفتر وسيف ووصفها بأنها غير مرجحة حاليا.

الدبيبة متصدرا استطلاع حول الترشح للرئاسة

وقالت الوكالة إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة تصدر استطلاعًا عن فرص الترشح للانتخابات الرئاسية، أجراه معهد شوقالي للأبحاث في فبراير الماضي وذلك بنسبة 30٪ ، يليه نجل القذافي بنسبة 26٪، وحفتر بنسبة 15٪. أما المنافس الرئيسي الآخر فتحي باشاغا، «الذي وعد بصفقة أكثر عدلاً للشرق» فقد حصل على 17٪.

ويرى طارق المجريسي ، الزميل السياسي البارز في برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المجلس الأوروبي في العلاقات الخارجية أن روسيا تملك «نفوذاً على حفتر، لكن الضغط من خلال ترشيح سيف الإسلام سيكون خطأً فادحًا لأن انتخابه سيشعل قتالًا كبيرًا، وإذا فاز بأغلبية صغيرة ، ستبدأ الجماعات الثورية حربًا فورية».

وأشارت «بلومبرغ» أخيرا إلى أن محمد القيلوشي، مساعد سيف الإسلام لم يرد على طلبات التعليق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا