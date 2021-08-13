الشاطر: كلمة الدبيبة للشباب أعطت جرعة من الأمل لفئة واسعة من المجتمع

اعتبر عضو ما يسمى “مجلس الدولة” والقيادي في جماعة الإخوان عبد الرحمن الشاطر، كلمة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، جرعة أمل للشباب الذي يعتبر فئة واسعة ومهمة من المجتمع، على حد تعبيره.

الشاطر، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”كلمة الدبيبة الليلة للشباب أعطت جرعة من الأمل لفئة واسعة ومهمة من المجتمع”، على حد قوله.

وأضاف: ”تمنيت أن يذكر برامج مكثفة لتأهيل الشباب لإدارة الشركات الموعودة بكفاءة و مهارة”، على حد زعمه.

وتابع: ”وأتمنى أن يتبنى فكرة استخدام الشركات الحاضنة لمرحلة محددة تسلم بعدها ملكية الشركات للشباب بعد نجاحها”، على حد ادعائه.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

