غافلاً عن رحيله بعد 4 أشهر.. مكتب الدبيبة: رئيس الحكومة تعهد بتزويج 50 ألف شاب خلال 5 سنوات

بينما يستعد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لحزم حقائبه استعدادا للرحيل عن المنصب خلال أقل من 4 أشهر، قطع الرجل على نفسه عهداً في كلمته باحتفال اليوم العالمي للشباب، بتزويج 10 آلاف شاب وشابة كل عام، بإجمالي 50 ألفا خلال 5 سنوات.

المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ذكر في بيان قبل قليل، أنه “سيتم تفعيل صندوق دعم الزواج ونقل تبعيته لوزارة الشباب (عبر عقد 10 الاف زيجة سنويا)”.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قال أيضاً أن الدبيبة أعلن مدينة الخمس عاصمة الشباب الليبي للعام 2021 وذلك لإحياء الألفة الوطنية للشباب وتحفيز إقامة حركة مهرجانية سنوية للتنافس الإيجابي في استضافة المحليات لها، على حد قوله.