العامة للكهرباء: انهيار شبه تام بالجناح الشرقي وإظلام طبرق ونصف بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في نبأ عاجل قبل قليل، انهيار شبه تام بالجناح الشرقي للشبكة الكهربائية بسبب عجز كبير في الانتاج بقدرة (750 ميجاوات) مما تسبب في شبه إظلام تام علي الجناح الشرقي ونصف مدينة بنغازي.

وأكدت اللجنة الإعلامية بالشركة، في بيان، حدوث إطفاءات كبيرة بالجناح الغربي للشبكة الكهربائية بسبب عجز كبير في الانتاج بقدرة تصل إلى (2500 ميجاوات) مما تسبب في اظلام علي الجناح الغربي وإطفاء علي عدة مناطق بمدينة طرابلس منها (تاجوراء – عين زارة -البيفي – -السريع -السراج -طريق المطار- السواني).

وتابعت قائلة: “إطفاء على أغلب أحياء مدينة طبرق ، وذلك بسبب فصل في المغذي الرئيسي للمدينة ، فرق الصيانة تحاول جاهداً إصلاح الخلل وإرجاع الاحمال”.

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