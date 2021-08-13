وزيرا خارجية الجزائر ومالي: لابد من انسحاب المرتزقة من ليبيا والتوصل لتسوية نهائية

اتفق وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، ونظيره المالي عبدولاي ديوب، على ضرورة الإسراع في التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة في ليبيا، ووضع حدًا للتدخلات الخارجية وتدفق الأسلحة.

وخلال الدورة الـ17 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية التي عقدت في الجزائر، أكدا «العمامرة» و«ديوب»، في بيان لهما، ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وبحسب التصريحات التي نقلتها الإذاعة الجزائرية، أعربا الوزيران عن دعم بلديهما للجهود الأممية والأطراف الليبية الرامية إلى تهيئة الظروف القانونية والأمنية لتنظيم الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل.