البيوضي: الحكومة انتهت رسميا على المستوى المحلي والدولي

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، إن حكومة الدبيبة تعمل وفق خطة مدروسة وتفتح الأبواب المواربة بالإعلان تخصيص مليار دينار لدعم تزويج 50 ألف شاب، ومليار وسبعمائة مليون للإقراض السكاني، والتي تصرف لمآرب أخرى.

البيوضي، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف: ”الحديث عن توفير لقاح الكورونا وأمصال العقارب أو الكهرباء والمياه والخدمات ترف زائد، لم تعد هذه القضايا وغيرها من أولويات الحكومة بعد أن تغيرت قواعد اللعبة، وواهم من يعتقد أن الحكومة تمارس سياسة الهروب للأمام بل إنها تعمل وفق خطة مدروسة وتفتح الأبواب “المواربة”، فمليار الزواج ومليار الشباب، كمليار الكهرباء والهدايا الرئاسية بالأرقام الصغيرة والكبيرة جميعها تصرف لمآرب أخرى .

وتابع: “أن الحكومة انتهت رسميا على المستوى المحلي والدولي ومسألة ديمومتها ستحصر في خيارين لا ثالث لهما: إما إعلانها حكومة تصريف أعمال حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة أو تنهار التسويات لتتحول حكومة أمر واقع بمزيج من حكومة الإنقاذ والوفاق والمؤقتة، حيث سيتلاشى الاعتراف الدولي الموحد بها نهائيا”.

واستكمل: “ستعاني الحكومة من أزمة الاعتراف المحلي، وستعود البلاد لمربع الحرب والانقسام ولن يكون لديها كتلة حرجة موحدة ساندة لها، حيث سيتخذ الانقسام السياسي والأمني والمجتمعي مسارات جديدة بتحالفات متناقضة، ويبدو أن الخيار الثاني هو الأقرب للتطبيق وفقا للنهج الذي تمارسه الحكومة من خلالها أذرعها السياسية أو ممارساتها اليومية”.

وأشار إلى أن “ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب هما من يملك تصويب الانحراف في المسار السياسي وعليهما أن ينجزا القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات فسياسة حافة الهاوية والمناورة لتحقيق المكاسب قد تؤدي لاندلاع الحرب”.

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