مخالفة التعهدات والاتفاقات والقفز على الاختصاصات.. الدبيبة وعلاقته بالوعود الزائفة

لا زال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة يخالف كل التعهدات والاتفاقات المبرمة بين الأطراف الليبية، التي جاءت بحكومته المنبثقة عن المجلس الرئاسي.

وبحسب محللين ومراقبين فإن الدبيبة، خرج اليوم “يبيع الأوهام”، في كلمته خلال الاحتفالية المقامة بمناسبة اليوم العالمي للشباب والتي أقيمت بلبدة وحضرها المحافظ المُقال من مجلس النواب الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة المُقال من مجلس النواب خالد شكشك، وكان الناقل الاعلامي لها وليد اللافي مدير قناة فبراير، والتي بها خالف قراراته الصادرة بحظر التجول الجزئي بسبب انتشار وباء كورونا في المنطقة الغربية.

الدبيبة، قال خلال كلمته، التي قام فيها بتخصيص مليارات دون موازنة: “إنه اعتبارا من شهر سبتمبر من سيأتي بعقد الزواج سيحصل على دعم الحكومة ويأخذ حصته بإجمالي مليار دينار، وسنزوج 50 ألف شاب وشابة، وتخصيص مليار و700 دينار حالاً للقروض السكنية، وإللي عنده قطعة أرض يبني، وهذه ليست منحة الدبيبة إنما خيراتكم وخيرات بلادكم، ومن يملك فكرة مشروع سنموله”، بحسب قوله.

وتابع: “أن الدولار هينزل إن شاء الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وقف مع هذه الحكومة في هذه المرحلة الصعبة ولابد من شكره هو وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وسنجتمع معه يوم الإثنين لدراسة وضع صندوق بمبلغ 12 مليار دينار لتمويل مشروعات الشباب، ولا يمكن أن أسمح بحرب مرة أخرى، وأريدكم أن تعيشوا حياة كريمة، أنتم أولادنا، وكثير يتربصون بكم كوقود للحرب”، بحسب قوله.

ورفض الدبيبة الإساءة في الهتافات بحق الصديق الكبير وخالد شكشك، وقال للحاضرين: “عفوا هؤلاء ضيوفنا ولازم تحترموهم”، وقال إن الأمة تفقد هويتها بفقدان شبابها، ونحن نأمل الخير من الشباب، ونتوقع جاهزيتهم لتولي المسؤولية، وتوجيه دفة التغيير الاجتماعي، ونحن في حكومة الوحدة الوطنية مستعدون لتبني توجهاتكم الإبداعية”، بحسب قوله.

وتابع قائلًا: “أنتم أساس مستقبل الوطن، وقلبه النابض، وساعده القوي، فلا مستقبل لليبيا من دونكم، ولا يكون هذا المجتمع قوي إلا بكم، فأنتم سفينة الوطن نحو النمو والتقدم والتجديد والابتكار”، بحسب قوله.

وواصل قائلًا: “لقد سعينا إلى اتخاذ جملة من القرارات لدعمكم، للمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية، وإعداد برامج لتحفيزكم وتطوير مهاراتكم، ومنذ اليوم الأول لاختيارنا في حكومة الوحدة الوطنية عقدت العزم على إنشاء وزارة للشباب، لتكون أول وزارة شباب في تاريخ ليبيا الحديث، كي نقاطع الماضي الأليم بعد ما دفعتموه من ضريبة بدمائكم نتيجة الانقسام والحروب، واضعين نصب أعيننا الحماية والرعاية عبر هذا الكيان الوليد رغم كل التحديات والصعوبات، والمناكفات التي استهدفت إعاقة عملها”، بحسب قوله.

وأعلن عن “حزمة من القرارات، أولها إيلاء الاهتمام بالشباب عبر إنشاء مجلس وطني ويوم وطني للشباب في ليبيا، وتأسيس المجالس المحلية للشباب تعزيزا لدورهم الوطني في الحياة السياسية، والتصدي لمحاولات التفرقة”، بحسب قوله.

علاقة الدبيبة، والتصرفات الطائشة ليست بجديدة، فعندما قرر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومن بينها إقفال المقاهي وصالات المناسبات ومنع إقامة التجمعات واقتصار عمل المطاعم على خدمة التوصيل، إلا وقام بالمشاركة في افتتاح فرع جديد لأحد المقاهي في طرابلس.

وفي حادثة أخرى، ظهر رئيس الحكومة يعتلي آلية جرافة، إيذانا ببدء عملية فتح الطريق الاستراتيجي من جهة واحدة قافزاً على اختصاصات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وفي هذا السياق طالبت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مجلس النواب بضرورة تعيين وزير للدفاع ووكلاء له، موضحة في الخطاب الذي أرسلته للمجلس أن هذا من شأنه توفير دعم حقيقي لأعمالها لتتمكن من بسط الأمن وسيادة الدولة وإنهاء الحرب وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وكذلك طالبت اللجنة بإيقاف صرف ميزانية وزارة الدفاع إلى أي جهة كانت إلى حين تعيين الوزير ووكيله أو وكلاء للوزارة، مشددة على أن هذه المطالبات تأتي وفقا للمهام الموكلة إليها، وما تعانيه البلاد من وضع أمني هش، وما لاحظته من صرف للمال العام في غير الأوجه الصحيحة.

وبدوره طلب المجلس الرئاسي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حضور اجتماع يوم الأحد المقبل، لأجل التشاور في مسألة تسمية وزير للدفاع.

وفي ذات السياق بدأت ملامح الصفقة المبرمة بين جماعة الإخوان و عبد الحميد الدبيبة، تنكشف بعد نيته الانقلاب على خارطة الطريق والانتخابات القادمة.

عضو لجنة الحوار والقيادي في جماعة الإخوان الإرهابية عبد الرزاق العرادي، وعبر صفحته بفيسبوك، نشر كلمة للدبيبة قال فيها: “الجيوش تحمي العواصم لا أن تقتحمها”، بحسب زعمه.

تصريحات الدبيبة التي نقلها العرادي جاءت عقب لقاءه برئيس تركيا رجب طيب أردوغان، حيث أوضحت التسريبات الأولية للقاء أن الدبيبة ناقش إعطاء تركيا مبلغاً وقدره 5 مليارات دولار كتعويضات.

التقارير المسربة، أكدت أن شركات عائلة الدبيبة لها نصيب الأسد في تلك المليارات نظيره خدمات إبّان النظام السابق.

وتزامنت تصريحات الدبيبة، مع تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الذي زعم بأن “القوات التركية” ليست أجنبية، حيث رفض التعقيب على تصريحات آكار التي رد عليها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ضمنياً بعدم الرضوخ لهذا الملف، حيث إنكب الدبيبة اليوم على مهاجمة القائد العام والجيش في حفل عسكري حضره كالعادة ثلة من بقايا عناصر التنظيمات الإرهابية “شورى بنغازي ودرنة وأنصار الشريعة”.

وبحسب صحيفة المرصد الليبية فإن الخطاب الذي قرأه الدبيبة حمل توقيع مدير قناة النبأ المنصة الإعلامية للتنظيمات الإرهابية ومدير قناة سلام وفبراير الداعمتين للميليشيات ووزير الدولة للشؤون السياسية بحكومة الوحدة المؤقتة وليد الافي الذي يسيطر على خطاب الحكومة.

الدبيبة ومنذ توليه منصبه أدلى بتصريحات استفزت الجيش منها بوصف مدينة بنغازي بـ “المختطفة” كما أنه تلاعب بالمصطلحات عن القوات الأجنبية والمرتزقة بالقول: “خروج القوات الأجنبية غير النظامية مستثنياً بذلك تركيا كون ظنه بأن قواتها نظامية، حيث تزامن هذا أيضاً مع مكالمة آمير قطر تميم نسقها اللافي تحت ستار علاج الطفل عبد الرحمن.

مراقبون ونواب يرون الدبيبة يمشي على خطى سلفه فائز السراج عبر سياسة الاستقطاب بدل الاحتواء، ومع تجييشه جيشاً إلكترونياً من حوالي 50 صفحة فيسبوك إشتراها اللافي للتضخيم والتجميل، الذي يهدف من خلالها في تعزيز الإنقسام ما سيؤدي لتعطيل الانتخابات.

وبحسب المراقبون، فإن أعضاء لجنة الحوار متهمين بتعطيل صدور القاعدة الدستورية بعد حصولهم على مناصب، فيما ينتظر ميزانية قدرها 111 مليار لما بقي من أشهر مع بروز اسم إبراهيم الدبيبة في عقود بالمليارات لصالح شركة الكهرباء.

وفي ذات السياق قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، أن “الأعمال في ميزان الله والتاريخ تختلف عنها في ميزان البشر”.

الشركسي، وفي تدوينة عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، أضاف: “قد يتهمونك بالتسرع لرفض الرشوة السياسية والمالية، يقولون لو تمهلت!، ها هم دافعوا الرشوة على رأس السلطة !، وأنت خارجها!!!، وما علموا لو عاد بي التاريخ ألف مرة ماناصرتهم أبداً، يكفي الشخص احترامه لنفسه ولثوابته، فالأعمال في ميزان الله والتاريخ تختلف عنها في ميزان البشر!”، في إشارة منه لفوز قائمة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة.

وفي تدوينة أخرى قال: “بعض أعضاء الملتقي الرافضين للانتخابات الرئاسية سابقاً، والرافضين للانتخابات البرلمانية إلا بشروط مسبقة الآن! يدّعون أنّ هذه الشروط بسبب خوفهم من الحرب!، وأنّ الانتخابات ستأتي بالحرب!!، والحقيقة أنّ الاربع حروب الاخيرة في ليبيا لم يكن سببها الانتخابات!، كان سببها الجمود السياسي والنزاع على الشرعية، وهؤلاء يريدون الذهاب بنا باتجاه الجمود السياسي والنزاع على الشرعية!، و التي عادةً في ليبيا نهايتها معروفة، الحرب!!”.

تدوينة الشركسي، جاءت عقب إصدار الدبيبة عدة تكليفات لعدد من أعضاء ملتقى الحوار وهم أكرم جنين الذي كلفه بمهام مساعد مندوب ليبيا في المحكمة الجنائية، وفوزي العقاب كسفير ليبيا في قبرص، ووافية سيف النصر كمساعد ومستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيباني عبد الله كمدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية لتجمع دول الساحل والصحراء، وعبد المجيد مليقطة رئيساً مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة في القطاع الخاص.

التعهدات المكتوبة بملتقى الحوار السياسي للجنة الـ 75 نصت على أنه يمنع علي أعضاء الملتقى العمل في الوظائف التنفيذية للحكومة التي ساهموا في تشكيلها.

وكان الدبيبة، قد قال في الملتقى السياسي الليبي في جنيف، إن ليبيا ستبنى للجميع، وليس فيها خاسر، بل شريك حقيقي للعمل في بناء السلام في ليبيا، متابعًا يجب طي صفحة الماضي ومد الأيدي للسلام والتفرغ لإنهاء أزمات الليبيين.

الدبيبة، وخلال جلسة استماع أمام أعضاء الملتقى في جنيف عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أكد أنه خلال 10 أشهر على الأكثر التزم بحل مشكلة الكهرباء في ليبيا وهذا وعد وأعلن التزامي بالتوقيع على إقرار بما أملكه ماديا من باب الشفافية ومستعد للمحاسبة.

وتابع: “حكومتنا قادرة على التحرك في مختلف أنحاء ليبيا وبرنامجنا قائم على التنقل والعمل في مختلف المدن وملتزمون بمبدأ الشفافية ومستعدون للمساءلة في أي وقت”، مضيفاً “ما تحقق من انتخاب هياكل الدولة خطوة مهمة تنهي الاختناق السياسي في ليبيا”.

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