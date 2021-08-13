فرج: الاختلافات داخل ملتقى الحوار ليست غريبة عن واقعنا ‏الليبي

قال عضو ما يسمى “مجلس الدولة” موسى فرج، إن البعثة الأممية تتفادى التصويت على مقترحات القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات في 24 ديسمبر، لأنها تعلم لكفة من سترجح الأصوات.
فرج، وفي تصريحات عبر قناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر وتبث من تركيا، أوضح أن البعثة الأممية تتفادى عملية التصويت، لأن نتائجه قد تكون واضحة وقد لا يرضى بها الكثيرون، لأنه يتبين للجميع من خلال النقاش والحوار لكفة من سترجح عملية التصويت.
وأشار إلى أن البعثة تُفضل أن يكون هناك توافق واضح، حتى يجنبها الدخول في موضوع التصويت، لأنه قد يكون هناك أطراف لا توافق على التصويت، وهذا أمر قد يضع البعثة في موقف حرج، وهي تريد أن يظل الملتقى موجودًا وملتئمًا حتى يكون لا يؤثر على مسيرة الانتخابات.
ولفت إلى أن المسألة في ليبيا أنه لا مجال فيها، لاتخاذ القرار بصورة انفرادية، لأنها تمر بفترة صعبة، ولا يوجد إمكانية للانفراد بالرأي لأن الخلافات حادة وموجودة فعليا.
وأضاف: “في الواقع تم تقديم 4 مقترحات إلى ملتقى الحوار السياسي، وهي تباينت في نقطتين أساسيتين الأولى في انتخاب الرئيس حيث هناك من يرى أن الرئيس بصلاحياته الواسعة ينبغي أن ينتخب بوجود دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي يحدد صلاحياته وصلاحيات كل مؤسسات”.
واستكمل: “هناك من يرى أن يجب انتخاب الرئيس انتخابا حرا مباشرا من دون وجود دستور، ويتم منحه الصلاحيات الكاملة، وأحد المقترحات بدأ ينال نوع من الاستحسان من الكثير من الأعضاء، وهو أن تجرى الانتخابات البرلمانية فقط من غرفتين مجلس نواب وشيوخ، وتكون أولوية السلطة التشريعية الجديدة، إعداد الدستور وبناء على هذا الدستور يتم انتخاب الرئيس، ويجب أن يتم خلال المدة المحددة لهذه السلطة التشريعية عامين، وبذلك تدخل البلاد في مرحلة دائمة وتنتهي المرحلة الانتقالية”.
واستدرك: “هذا المقترح في روحه يتطابق مع أهداف خارطة الطريق، التي نصت في بدايتها أن الانتخابات هدفها هو إنهاء المرحلة الانتقالية، والتي تتسم بكثير من المشاكل على مختلف المستويات”.
وتحدث عن أنه كان هناك نقاش واسع من أعضاء الملتقى وتباينت الآراء كالعادة، لأن الملتقى يضم مجموعات كل منها ينتمي إلى توجه سياسي معين وأولويات معينة، ولكن الكل اتفق على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية على الأقل في 24 ديسمبر، وهذا من شأنه أن يعجل بوجود السلطة التشريعية ويأتي بوجوه جديدة.
وذكر أن هذه الاختلافات داخل الملتقى ليست غريبة عن واقعنا الليبي خلال السنوات العشر الماضية، حيث لا يوجد قضية عامة أو وطنية محل تباين حاد في الآراء، وأحد الأسباب التي ساهمت في فتح الباب في هذه الاختلافات هو عدم إنجاز الدستور، مؤكدًا أن كل الأمور كانت ستحسم في الدستور، ولكن حصل حوله اختلافات، وبات من غير المتصور أن يمر الدستور بتلك الطريقة.
وأكد أن من يريدون أن يقول الشعب الليبي كلمته في اختيار الرئيس هذا حقهم، لكن لماذا لا يريدون أن يقول الشعب الليبي كلمته في اختيار الدستور وهو صاحب الحق أيضًا، مضيفًا: “ربما لست مؤيدًا للدستور ولكن المسار الدستوري ينبغي أن يسير في الاتجاه الصحيح”.
وأكد أن أحد أسباب الخلافات هو أن هناك مخاوف بين الجميع، لأن الانتخابات الرئاسية المباشرة بعدم وجود دستور يضبط العلاقة بين بقية المؤسسات قد يعيدنا إلى مرحلة تخلصنا منها ظلت مستمرة طيلة 4 عقود.
وأردف: “في هذه المرحلة التي نحن فيها حاليا، لا أظن أنه سيتم إنجاز الدستور فيها، ولو أعطيت الفرصة للاستفتاء لكان الوضع أفضل، ولكن الخوف حاليا من انتخاب الرئيس بشكل مباشر وبدون ضوابط دستورية خاصة وأن هناك من يطالب بعدم وضع أي شروط، حتى الشروط القانونية التي تضبط العملية لا يريدون وضعها”.
ووصف لقاء الملتقى الأخير بأنه كان دسمًا، حيث كان به الكثير من الكلمات والكثير من الأفكار والمقترحات وهناك اعتقاد لدى الجميع بضرورة التصرف وإنجاز أمر يصل بنا إلى الانتخابات.
وواصل: “التدخلات الليبية موجودة وفجة، حتى في برلين وجنيف، وجدنا أن هناك ضغوط توجهنا تجاه خط بعينه، ولكن حقيقة جميع المشاركين في ملتقى الحوار أناس وطنيين، ولا يريدون أن يتم توجيههم من الخارج”.
وأسهب: “نحاول أن نتبع ما تمليه عليه ضمائرنا أخطأنا أو أصبنا فهذا أمر ليس في أيدينا لأننا مؤمنين أن العملية السياسية ليبية ليبية والليبيين هم من عليهم تحمل المسؤولية”.
وانتقل بالحديث عن محاولة البعض عدم فرض شروط على الترشح للرئاسة بزعم أنهم لا يريدون إقصاء، بقوله “لمن لا يريد وضع شروط بغرض عدم الإقصاء، عنوان الإقصاء هذا قد يكون عنوانا جذابا لدى الناس في الشارع، ولكنه لا يدرك الجميع ما يقصد به، ونحن مثلا كأعضاء ملتقى الحوار، تعهدنا بألا نحتل أي منصب في حكومة الدبيبة، وهذا لم يكن إقصاء لنا، والشروط التي يطالب بها بعض الأعضاء في كل عملية انتخابية وهذا أمر دارج في العالم كله، لأنه لا يوجد انتخابات من دون شروط والهدف منها محاولة توفير أفضل فرصة ممكنة لوصول شخصية مناسبة تخرجنا من المنزلق الذي وصلنا إليه”.
وتطرق أيضا إلى موقف مجلس الدولة الاستشاري من الانتخابات بقوله: “مجلس الدولة يسعى إلى الوصول للانتخابات في 24 ديسمبر للخروج من هذه المعمعة، والانتخابات البرلمانية ستحقق الكثير من هذا الأمر، وربما يكون هناك أفراد لا تريد لليبيا أن تصل إلى مرحلة الاستقرار، وتريد أن تستمر ليبيا في الفوضى لسنوات أخرى، وتلك الأطراف غير مؤثرة في ملتقى الحوار أو مجلس الدولة، حتى مع إصراره مع الدستور كان يصر على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وهذا كان ممكنا في البداية”.
وذكر أن السلطة التنفيذية تعلم أن المرحلة التي تعمل فيها مرحلة محدودة جدًا، وقد تكون تريد وقت أطول لتتمكن من أن تحقق إنجازات، لافتا “لكن لم أسمع عن نفسي في مجلس الدولة أي صوت يدعو لعرقلة الانتخابات”.
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