فرج: الاختلافات داخل ملتقى الحوار ليست غريبة عن واقعنا ‏الليبي

قال عضو ما يسمى “مجلس الدولة” ‏موسى فرج، إن البعثة الأممية تتفادى التصويت على مقترحات ‏القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات في 24 ‎ديسمبر، ‏لأنها تعلم لكفة من سترجح الأصوات.‏

فرج، وفي تصريحات عبر قناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر وتبث من تركيا، أوضح أن البعثة الأممية تتفادى عملية التصويت، ‏لأن نتائجه قد تكون واضحة وقد لا يرضى بها الكثيرون، لأنه يتبين ‏للجميع من خلال النقاش والحوار لكفة من سترجح عملية ‏التصويت.‏

وأشار إلى أن البعثة تُفضل أن يكون هناك توافق واضح، حتى ‏يجنبها الدخول في موضوع التصويت، لأنه قد يكون هناك أطراف ‏لا توافق على التصويت، وهذا أمر قد يضع البعثة في موقف حرج، ‏وهي تريد أن يظل الملتقى موجودًا وملتئمًا حتى يكون لا يؤثر على ‏مسيرة الانتخابات.‏

ولفت إلى أن المسألة في ليبيا أنه لا مجال فيها، لاتخاذ القرار بصورة ‏انفرادية، لأنها تمر بفترة صعبة، ولا يوجد إمكانية للانفراد بالرأي ‏لأن الخلافات حادة وموجودة فعليا.‏

وأضاف: “في الواقع تم تقديم 4 مقترحات إلى ملتقى الحوار ‏السياسي، وهي تباينت في نقطتين أساسيتين الأولى في انتخاب ‏الرئيس حيث هناك من يرى أن الرئيس بصلاحياته الواسعة ينبغي ‏أن ينتخب بوجود دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي يحدد ‏صلاحياته وصلاحيات كل مؤسسات”.‏

واستكمل: “هناك من يرى أن يجب انتخاب الرئيس انتخابا حرا ‏مباشرا من دون وجود دستور، ويتم منحه الصلاحيات الكاملة، ‏وأحد المقترحات بدأ ينال نوع من الاستحسان من الكثير من ‏الأعضاء، وهو أن تجرى الانتخابات البرلمانية فقط من غرفتين ‏مجلس نواب وشيوخ، وتكون أولوية السلطة التشريعية الجديدة، ‏إعداد الدستور وبناء على هذا الدستور يتم انتخاب الرئيس، ويجب ‏أن يتم خلال المدة المحددة لهذه السلطة التشريعية عامين، وبذلك ‏تدخل البلاد في مرحلة دائمة وتنتهي المرحلة الانتقالية”.‏

واستدرك: “هذا المقترح في روحه يتطابق مع أهداف خارطة ‏الطريق، التي نصت في بدايتها أن الانتخابات هدفها هو إنهاء ‏المرحلة الانتقالية، والتي تتسم بكثير من المشاكل على مختلف ‏المستويات”.‏

وتحدث عن أنه كان هناك نقاش واسع من أعضاء الملتقى وتباينت ‏الآراء كالعادة، لأن الملتقى يضم مجموعات كل منها ينتمي إلى توجه ‏سياسي معين وأولويات معينة، ولكن الكل اتفق على ضرورة إجراء ‏انتخابات برلمانية على الأقل في 24 ‎ديسمبر، وهذا من ‏شأنه أن يعجل بوجود السلطة التشريعية ويأتي بوجوه جديدة.‏

وذكر أن هذه الاختلافات داخل الملتقى ليست غريبة عن واقعنا ‏الليبي خلال السنوات العشر الماضية، حيث لا يوجد قضية عامة ‏أو وطنية محل تباين حاد في الآراء، وأحد الأسباب التي ساهمت في ‏فتح الباب في هذه الاختلافات هو عدم إنجاز الدستور، مؤكدًا أن ‏كل الأمور كانت ستحسم في الدستور، ولكن حصل حوله ‏اختلافات، وبات من غير المتصور أن يمر الدستور بتلك الطريقة.‏

وأكد أن من يريدون أن يقول الشعب الليبي كلمته في اختيار ‏الرئيس هذا حقهم، لكن لماذا لا يريدون أن يقول الشعب الليبي ‏كلمته في اختيار الدستور وهو صاحب الحق أيضًا، مضيفًا: “ربما ‏لست مؤيدًا للدستور ولكن المسار الدستوري ينبغي أن يسير في ‏الاتجاه الصحيح”.‏

وأكد أن أحد أسباب الخلافات هو أن هناك مخاوف بين ‏الجميع، لأن الانتخابات الرئاسية المباشرة بعدم وجود دستور ‏يضبط العلاقة بين بقية المؤسسات قد يعيدنا إلى مرحلة تخلصنا ‏منها ظلت مستمرة طيلة 4 عقود.‏

وأردف: “في هذه المرحلة التي نحن فيها حاليا، لا أظن أنه ‏سيتم إنجاز الدستور فيها، ولو أعطيت الفرصة للاستفتاء لكان ‏الوضع أفضل، ولكن الخوف حاليا من انتخاب الرئيس بشكل ‏مباشر وبدون ضوابط دستورية خاصة وأن هناك من يطالب بعدم ‏وضع أي شروط، حتى الشروط القانونية التي تضبط العملية لا ‏يريدون وضعها”.‏

ووصف لقاء الملتقى الأخير بأنه كان دسمًا، حيث كان به الكثير من ‏الكلمات والكثير من الأفكار والمقترحات وهناك اعتقاد لدى الجميع ‏بضرورة التصرف وإنجاز أمر يصل بنا إلى الانتخابات.‏

وواصل: “التدخلات الليبية موجودة وفجة، حتى في برلين ‏وجنيف، وجدنا أن هناك ضغوط توجهنا تجاه خط بعينه، ولكن ‏حقيقة جميع المشاركين في ملتقى الحوار أناس وطنيين، ولا يريدون ‏أن يتم توجيههم من الخارج”.‏

وأسهب: “نحاول أن نتبع ما تمليه عليه ضمائرنا أخطأنا أو ‏أصبنا فهذا أمر ليس في أيدينا لأننا مؤمنين أن العملية السياسية ‏ليبية ليبية والليبيين هم من عليهم تحمل المسؤولية”.‏

وانتقل بالحديث عن محاولة البعض عدم فرض شروط على ‏الترشح للرئاسة بزعم أنهم لا يريدون إقصاء، بقوله “لمن لا يريد ‏وضع شروط بغرض عدم الإقصاء، عنوان الإقصاء هذا قد يكون ‏عنوانا جذابا لدى الناس في الشارع، ولكنه لا يدرك الجميع ما يقصد ‏به، ونحن مثلا كأعضاء ملتقى الحوار، تعهدنا بألا نحتل أي منصب ‏في حكومة الدبيبة، وهذا لم يكن إقصاء لنا، والشروط التي يطالب ‏بها بعض الأعضاء في كل عملية انتخابية وهذا أمر دارج في العالم ‏كله، لأنه لا يوجد انتخابات من دون شروط والهدف منها محاولة ‏توفير أفضل فرصة ممكنة لوصول شخصية مناسبة تخرجنا من ‏المنزلق الذي وصلنا إليه”.‏

وتطرق أيضا إلى موقف مجلس الدولة ‏الاستشاري من الانتخابات بقوله: “مجلس الدولة يسعى إلى ‏الوصول للانتخابات في 24 ديسمبر للخروج من هذه المعمعة، ‏والانتخابات البرلمانية ستحقق الكثير من هذا الأمر، وربما يكون ‏هناك أفراد لا تريد لليبيا أن تصل إلى مرحلة الاستقرار، وتريد أن ‏تستمر ليبيا في الفوضى لسنوات أخرى، وتلك الأطراف غير مؤثرة في ‏ملتقى الحوار أو مجلس الدولة، حتى مع إصراره مع الدستور كان ‏يصر على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وهذا كان ممكنا في ‏البداية”.‏

وذكر أن السلطة التنفيذية تعلم أن المرحلة التي تعمل فيها مرحلة ‏محدودة جدًا، وقد تكون تريد وقت أطول لتتمكن من أن تحقق ‏إنجازات، لافتا “لكن لم أسمع عن نفسي في مجلس الدولة أي ‏صوت يدعو لعرقلة الانتخابات”.

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