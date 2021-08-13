الأسطى: نحتاج إلى تسوية سياسية بعيدة عن خارطة الطريق ‏والالتزام بانتخابات 24 ديسمبر

أكد عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي خالد الأسطى، أن ليبيا حاليًا بحاجة إلى تسوية سياسية، بعيدة عن خارطة الطريق والالتزام بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المُقبل.
الأسطى وفي تصريحات عبر قناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر وتبث من تركيا، أوضح إن هناك عدد ممن هم داخل الملتقى يرفضون الانتخابات، والبعثة ترى أن التوجه للتصويت يجب أن يكون ناتجًا عن توافق كبير، وهذه حالة غريبة، لأن المواطن بات يضيق ذرعًا بالنخب.
وأضاف: “الناس آرائهم مختلفة، وهذا أمر طبيعي، كما أن الأزمة الحالية يتدخل فيها أطراف فاعلة لديهم آراء عديدة يجب وضعها في الحسبان، والمشكلة ليست في القانون أو القاعدة التي تصل بنا إلى الانتخابات، بل المشكلة سياسية بحتة”.
واستمر: “علينا جميعًا أن نعي أن حالة الزخم الدولي التي كانت عليها المنطقة قبل 6 أشهر اختلفت عن ذي قبل، لأن الأطراف الدولية التي كانت مُلتزمة بخارطة الطريق تراجعت خطوات عديدة عن التزاماتها، وتدور في إجراءات بعيدة عن خارطة الطريق”.
ولفت إلى أن جميع المقترحات المطروحة ليس من الصعب التوفيق فيما بينها، والوصول إلى مقترح واحد من بينها، وإيجاد حل وسط أو حل تدريجي، مضيفًا: “مشكلتنا السياسية واضحة جدا، وهي ما تعوق التوافق، وتحتاج إلى إعادة ترتيب أوراق والعودة إلى الخلف قليلا”.
واستدرك: “لا يوجد مشكلة في الانتخابات التشريعية، ثم نصوغ وثيقة الدستور وبعدها نخوض في الانتخابات الرئاسية على أسس سليمة، ويجب أن نتعامل بواقعية حالية مع الظروف الموجودة حتى لا نفقد كل شيء”.
وطالب أن يعود الملتقى بكل قوة ويخاطب الأطراف السياسية، ويحثهم على وضع ترتيبات المرحلة المقبلة، لأنه يمكن أن تخوض البلاد في حقل ألغام إذا خاضت الانتخابات الرئاسية من دون أسس دستورية واضحة.
وأشار إلى أن أعضاء الملتقى ممثلين لكل مخاوف التيارات السياسية، والفئات الموجودة على الساحة الليبية، وما يحدث فيها لا يغيب عن الواقع الليبي المرير في شيء.
وذكر أنه يعتقد أن الأزمة ليست في شروط الترشح للرئاسة، بل هي في الضوابط، مستدلاً: “مثلا البعثة الأممية قالت على أعضاء الملتقى من يريد أن يترشح لأي منصب حكومي عليه أن يخرج من الملتقى، وبالفعل هناك أناس خرجوا من الملتقى، وهذا لم يكن شرطا بل كان ضوابط، وعلى الجميع احترام الضوابط، وهذا لم يكن إقصاء ولن يكون مخصصا لشخصا بعينه أيا ما كان”.
وذكر: “من يقول إن هناك مقترحات تخالف خارطة الطريق، ينسون أن خارطة الطريق نفسها لم تنفذ في معظم بنودها، وبالتالي ظهرت مشاكل، فنحن نحتاج إلى تسوية سياسية”.
وتوقع الأسطى أن يكون هناك تطور إيجابي في الجلسة المقبلة لملتقى الحوار السياسي، لإخراج القاعدة الدستورية وإنجاز بعض الملفات التي لها علاقة بالعملية السياسية المقبلة.
وانتقل للحديث عما أطلق عليه “التسوية السياسية”، والتي قال إن البلاد بحاجة إليه بصورة قوية في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك حاجة لتطبيق الخطوات القانونية، والتي قد تحتاج تدخل أطراف خارجية للضغط على بعض الأطراف، للقبول ببعض الخيارات.
وكشف أنه علم مثلا أن الخارجية الروسية تتفاوض حاليا مع بعض الأطراف الفاعلة لتحريك تلك الأزمة، فيما يخص القاعدة الدستورية وانتخابات الرئاسة والتسوية السياسية.
ولفت إلى أنه بالضغط على بعض الأطراف في الملتقى سيكون هناك تأثير إيجابي في الجلسة المقبلة، منوها إلى أنه “لو سرنا اليوم بتلك الطريقة فسنصل إلى مرحلة أن يرفض طرفا نتيجة الانتخابات”.
وأتم: “الأزمة ليست فنية أو قانونية في ليبيا بل هي أزمة سياسية ولابد من وضع ضوابط وضمانات في خارطة الطريق، بدلاً من التركيز على الفترة الزمنية المحصورة في 24 ديسمبر، وبتدخل جهات خارجية تجبر جميع الأطراف على الجلوس مع بعضهم البعض والاتفاق على تسوية سياسية يقبل بها الجميع، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه سيوصلنا إلى مرحلة الانفجار”.
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