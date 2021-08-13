الأسطى: نحتاج إلى تسوية سياسية بعيدة عن خارطة الطريق ‏والالتزام بانتخابات 24 ديسمبر

أكد عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي ‏خالد ‏الأسطى، أن ليبيا حاليًا بحاجة إلى تسوية سياسية، بعيدة عن ‏خارطة الطريق والالتزام بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المُقبل.‏

الأسطى وفي تصريحات عبر قناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر وتبث من تركيا، أوضح إن هناك ‏عدد ممن هم داخل الملتقى يرفضون الانتخابات، والبعثة ترى أن ‏التوجه للتصويت يجب أن يكون ناتجًا عن توافق كبير، وهذه حالة ‏غريبة، لأن المواطن بات يضيق ذرعًا بالنخب.‏

وأضاف: “الناس آرائهم مختلفة، وهذا أمر طبيعي، كما أن ‏الأزمة الحالية يتدخل فيها أطراف فاعلة لديهم آراء عديدة يجب ‏وضعها في الحسبان، والمشكلة ليست في القانون أو القاعدة التي ‏تصل بنا إلى الانتخابات، بل المشكلة سياسية بحتة”.‏

واستمر: “علينا جميعًا أن نعي أن حالة الزخم الدولي التي ‏كانت عليها المنطقة قبل 6 أشهر اختلفت عن ذي قبل، لأن ‏الأطراف الدولية التي كانت مُلتزمة بخارطة الطريق تراجعت ‏خطوات عديدة عن التزاماتها، وتدور في إجراءات بعيدة عن خارطة ‏الطريق”.‏

ولفت إلى أن جميع المقترحات المطروحة ليس من الصعب ‏التوفيق فيما بينها، والوصول إلى مقترح واحد من بينها، وإيجاد حل ‏وسط أو حل تدريجي، مضيفًا: “مشكلتنا السياسية واضحة جدا، ‏وهي ما تعوق التوافق، وتحتاج إلى إعادة ترتيب أوراق والعودة إلى ‏الخلف قليلا”.‏

واستدرك: “لا يوجد مشكلة في الانتخابات التشريعية، ثم ‏نصوغ وثيقة الدستور وبعدها نخوض في الانتخابات الرئاسية على ‏أسس سليمة، ويجب أن نتعامل بواقعية حالية مع الظروف ‏الموجودة حتى لا نفقد كل شيء”.‏

وطالب أن يعود الملتقى بكل قوة ويخاطب الأطراف السياسية، ‏ويحثهم على وضع ترتيبات المرحلة المقبلة، لأنه يمكن أن تخوض ‏البلاد في حقل ألغام إذا خاضت الانتخابات الرئاسية من دون أسس ‏دستورية واضحة.‏

وأشار إلى أن أعضاء الملتقى ممثلين لكل مخاوف التيارات ‏السياسية، والفئات الموجودة على الساحة الليبية، وما يحدث فيها ‏لا يغيب عن الواقع الليبي المرير في شيء.‏

وذكر أنه يعتقد أن الأزمة ليست في شروط الترشح للرئاسة، بل هي ‏في الضوابط، مستدلاً: “مثلا البعثة الأممية قالت على ‏أعضاء الملتقى من يريد أن يترشح لأي منصب حكومي عليه أن ‏يخرج من الملتقى، وبالفعل هناك أناس خرجوا من الملتقى، وهذا لم ‏يكن شرطا بل كان ضوابط، وعلى الجميع احترام الضوابط، وهذا لم ‏يكن إقصاء ولن يكون مخصصا لشخصا بعينه أيا ما كان”.‏

وذكر: “من يقول إن هناك مقترحات تخالف خارطة الطريق، ‏ينسون أن خارطة الطريق نفسها لم تنفذ في معظم بنودها، وبالتالي ‏ظهرت مشاكل، فنحن نحتاج إلى تسوية سياسية”.‏

وتوقع الأسطى أن يكون هناك تطور إيجابي في الجلسة المقبلة ‏لملتقى الحوار السياسي، لإخراج القاعدة الدستورية وإنجاز بعض ‏الملفات التي لها علاقة بالعملية السياسية المقبلة.‏

وانتقل للحديث عما أطلق عليه “التسوية السياسية”، والتي قال إن ‏البلاد بحاجة إليه بصورة قوية في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك ‏حاجة لتطبيق الخطوات القانونية، والتي قد تحتاج تدخل أطراف ‏خارجية للضغط على بعض الأطراف، للقبول ببعض الخيارات.‏

وكشف أنه علم مثلا أن الخارجية الروسية تتفاوض حاليا مع بعض ‏الأطراف الفاعلة لتحريك تلك الأزمة، فيما يخص القاعدة ‏الدستورية وانتخابات الرئاسة والتسوية السياسية.‏

ولفت إلى أنه بالضغط على بعض الأطراف في الملتقى سيكون هناك ‏تأثير إيجابي في الجلسة المقبلة، منوها إلى أنه “لو سرنا اليوم بتلك ‏الطريقة فسنصل إلى مرحلة أن يرفض طرفا نتيجة الانتخابات”.‏

وأتم: “الأزمة ليست فنية أو قانونية في ليبيا بل هي أزمة ‏سياسية ولابد من وضع ضوابط وضمانات في خارطة الطريق، بدلاً ‏من التركيز على الفترة الزمنية المحصورة في 24 ديسمبر، وبتدخل ‏جهات خارجية تجبر جميع الأطراف على الجلوس مع بعضهم ‏البعض والاتفاق على تسوية سياسية يقبل بها الجميع، لأن بقاء ‏الوضع على ما هو عليه سيوصلنا إلى مرحلة الانفجار”.‏

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