حويلي: الدائرة الدستورية معطلة عمدًا وهذا لم يحصل حتى في عهد القذافي الديكتاتوري

قال عضو ما يسمى “مجلس الدولة”، وملتقى الحوار ‏السياسي، ‏عبدالقادر ‏حويلي، إن الانتخابات المزمع القيام بها تعتبر أول انتخابات في تاريخ ليبيا يختار الليبيون فيها رئيس دولتهم.

حويلي، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أنه سيكون هناك صراع تدخلات دولية بسبب الوضع الأمني الهش السيئ، والمال الفاسد بدأ يعمل على تلك المسألة.

وواصل: “تعطيل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا يعتبر عبث، وأربك المشهد الليبي، وأمر دُبر بليل”.

ولفت إلى أنه منذ صدور الاتفاق السياسي الليبي تم تعطيل الدائرة الدستورية، متابعًا “آخر جلسة لها يوم نطق الحكم ضد بطلان مجلس النواب وبعدها تم تعطيلها عمدًا”.

واستكمل: “الجمعية العمومية اجتمعت وقررت أن تنأى بنفسها ولكن هذا خذلان في تاريخ القضاء الليبي، حتى في عهد القذافي الديكتاتوري لم يستطع تطبيع القضاء الليبي”.

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