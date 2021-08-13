السني من نيويورك: أدعو الشباب الليبي لعدم الشكوى من الزمن

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، الشباب الليبي إلى عدم الرضوخ والشكوى من الزمن، والأخذ بزمام المبادرة من أجل بناء ليبيا، على حد تعبيره.

وخاطب السني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الشباب الليبي قائلاً: بمناسبة اليوم العالمي للشباب، ندعو الله أن يحمي شبابنا من شر الحروب والفتن، ونترحم على أرواح كل من فقد حياته بسبب الصراع البائس الذي أكل الأخضر واليابس”.

وأضاف:” أدعوكم لعدم الرضوخ والشكوى من الزمن، لأن دوام الحال من المحال، وحان وقت أخذكم زمام المبادرة من أجل أن نبني معاً ليبيا الدولة والأمل”، على حد قوله.