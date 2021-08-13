السني من نيويورك: أدعو الشباب الليبي لعدم الشكوى من الزمن

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، الشباب الليبي إلى عدم الرضوخ والشكوى من الزمن، والأخذ بزمام المبادرة من أجل بناء ليبيا، على حد تعبيره.
وخاطب السني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الشباب الليبي قائلاً: بمناسبة اليوم العالمي للشباب، ندعو الله أن يحمي شبابنا من شر الحروب والفتن، ونترحم على أرواح كل من فقد حياته بسبب الصراع البائس الذي أكل الأخضر واليابس”.
وأضاف:” أدعوكم لعدم الرضوخ والشكوى من الزمن، لأن دوام الحال من المحال، وحان وقت أخذكم زمام المبادرة من أجل أن نبني معاً ليبيا الدولة والأمل”، على حد قوله.
أضف تعليقـك