المحرّض على العمليات الانتحارية.. الأطرش: لا حلول إيجابية في ليبيا إلا بعد تقديم”المجرمين” للمحاكمة

أبدى رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير في طرابلس، سامي الأطرش شماتته في عدم توصل ملتقى الحوار السياسي إلى نتائج إيجابية بشأن الاتفاق على القاعدة القانونية للانتخابات المقبلة.

وقال الأطرش في تدوينة على “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24”: “لقد نبهناكم مرارا وتكرارا بأن خارطتكم لا تمت للديموقراطية بصلة” وفق ادعائه.

وأضاف المحرّض على العمليات الانتحارية ضد الجيش: “الآن عليكم أن تحصدوا (أقصد البعثة) ما زرعت أيديكم وعليكم أن تستيقظوا لأنه وببساطة لن تسير الأمور الى أي حلول إيجابية ما لم تتحقق العدالة الاتتقالية أولا وتقديم المجرمين إلى المحاكم المحلية والدولية” على حد زعمه.

ونشر الأطرش مداخلته عبر قناة “الوسط” والتي قال فيها إنه “لم يفاجئ بالنتائج السلبية لأنها امتداد لكافة المراحل السابقة، وأن الأمم المتحدة ستجني ثمار مؤامرتها منذ البداية بانفصامها على المرجعية الدولية التي قبلتها منذ برلين 1 وهو الاتفاق السياسي الموقع في 2015 والذي ينص على قواعد الديمقراطية” على حد تعبيره.