الدباشي: الدبيبة لم يكتف بالتقصير في مكافحة الوباء بل أقام مهرجاناً لتسريع انتشاره

انتقد السفير إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إقامة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، احتفالية أمس الخميس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، لأنها تساهم في سرعة انتشار فيروس كورونا بليبيا.

وقال الدباشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لم يكتف بالتقصير- عبدالحميد الدبيبة- في مكافحة الوباء وتوفير الأكسجين للمرضى، بل أقام مهرجاناً لتسريع نشره في البلاد”.

وأضاف مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن:” وجد الدبيبة من يطبل له بوقاحة ودون حياء، لك الله يا ليبيا”.

وواجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، انتقادات لاذعة بعد إقامته احتفالية كبرى، أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب في مدينة الخمس.

وقال الدبيبة، خلال الاحتفالية، إنه خصص مبلغ مليار دينار لدعم الزواج، ومليار و700 مليون دينار قروضاً سكنية من خلال المصرف العقاري، مشدداً على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص العمل لهم، وتقليل نسب البطالة، على حد قوله.