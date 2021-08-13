الغرياني: يجب على المجلس الرئاسي إصدار “أمر قبض” على “حفتر”

حرّض المفتي المعزول الصادق الغرياني المجلس الرئاسي على إصدار أمر قبض على القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير حفتر، زاعما أن “الحليف التركي” فقط هو من يمنع حفتر عن شن الحرب.

وقال الغرياني في برنامجه الأسبوعي عبر قناة “التناصح” التي تموّل من المال العام، وتبث من تركيا، إن الاتفاق الذي فرضوه علينا وقالوا هناك مجلسا رئاسي يقوم بوظيفة القائد الأعلى، الجيش فيه قائد أعلى وليس قيادة عامة، فالقائد الأعلى لماذا هو مفرط الآن في واجباته وفي مسؤولياته وصامت صمتا كاملا وترك الميدان للمنتحل للصفة وللشخصية ولا وجود له”.

وأضاف المفتي المعزول بقرار من مجلس النواب: “أنا أقدر وأحيي بعض الضباط في لجنة (5+5) الذين رفضوا الترقية التي رقاهم بها حفتر، رقاها واحد إلى فريق وواحد إلى كذا فرفضوها، أنا أحييهم لأن هذا يدل على أنهم يشتغلون بمهنية يعرفون أن هذا كلام لا يقبله عقل ولا قانون ولا يمكن أن يصير، هذا كلام باطل لأن من لا يملك أعطى شيئا هو لا يملكه، ربما يستحقون الترقية لكن الترقية تكون ممن هو مخول بها” وفق زعمه.

وتابع الغرياني دائم التحريض ضد الجيش الوطني الليبي: “أقول إن المجلس الموجود الآن عليه أن يتولى المسؤولية التي أعطاها له المجتمع الدولي وأول هذه الواجبات أن يعلق على هذه التصريحات التي ذكرها حفتر وأنه غير خاضع لأي سلطة مدنية، يجب أن يعاقبه على ذلك وأن يصدر أمرا بالقبض عليه وأنه متمرد ومخالف لاتفاق الصخيرات ومنتحل شخصية وصفة لا يملكها وأن تصدر قرارات بإحالته إلى النيابة والتحقيق والتقاعد يعني مواد القانون كلها معهم بمقتضى اتفاق الصخيرات وليس بمقتضى اتفاق دار الإفتاء ولا غيرها” بحسب ادعائه.

وزعم الغرياني أن “هذا تفريط في حق الشعب الليبي وهذا الذي جعله يتمادى لأن هو الذي لا يملك شيئا بمقتضى الاتفاق ولا بمقتضى القانون ومع ذلك يتكلم ويرعد وبزبد ويفعل ما يريد والذين يملكون الشرعية ويملكون السلطة بمقتضى القوانين والاتفاقات خائفون منه وساكتون عليه”.

وواصل مدعيا: “أنا أقول لا أخفي ما في نفسي أنه إذا فشلت كل الوسائل التي هو يسعى من خلالها للوصول إلى الحكم فإنه سيرتكب كل حماقة والحرب هي ضمن خياراته والذي يمنعه من الحرب هو شيء واحد في الوقت الحاضر وهو الحليف التركي” بحسب قوله.