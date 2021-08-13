«العكروت»: دفاع الدبيبة عن «الصديق الكبير» يختصر الماسأة التي تعيشها ليبيا

اعتبر محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، أن دفاع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عن محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب الصديق الكبير، خلال احتفالية الشباب أمس الخميس في مدينة الخمس، بعد توجيه هتافات ضده، ماسأة وتراجيديا وكوميديا السوداء التي تعيش فيها ليبيا”.

وقال العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”إن رئيس الحكومة يقول جهاراً نهاراً وعلانية وأمام الناس «المحافظ راجل كويس وتوا بيبحبحها لكم»، متابعا« عبارة تختصر كل الماسأة والتراجيديا والكوميديا السوداء التي تعيش فيها البلاد».

وأضاف العكروت: « ست كلمات، تحتاج إلى كتاب من خمسمائة صفحة»

وهاجم المشاركون في الاحتفالية الكبرى، بمناسبة اليوم العالمي للشباب في مدينة الخمس، أمس الخميس، الصديق الكبير، بسبب سياسته المالية التي عمقت من أزمات الشعب الليبي، قبل أن يتدخل عبد الحميد الدبيبة، في الدفاع عنه ومطالبة الشباب بالتوقف عن الهتاف ضد الكبير.

ورفض الدبيبة الإساءة في الهتافات بحق الصديق الكبير، وقال للحاضرين:« عفوا هذا ضيفكم ولازم تحترموه، فالمحافظ راجل كويس وتوا بيبحبحها لكم»، متابعا:« أن الأمة تفقد هويتها بفقدان شبابها، ونحن نأمل الخير من الشباب، ونتوقع جاهزيتهم لتولي المسؤولية، وتوجيه دفة التغيير الاجتماعي، ونحن في حكومة الوحدة الوطنية مستعدون لتبني توجهاتكم الإبداعية».

وقال الدبيبة، خلال الاحتفالية، إنه خصص مبلغ مليار دينار لدعم الزواج، ومليار و700 مليون دينار قروضاً سكنية من خلال المصرف العقاري، مشدداً على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص العمل لهم، وتقليل نسب البطالة، على حد قوله.

واعتبر محللون، هذا الوعد من «الدبيبة» مجرد دعاية لكسب تأييد الشباب في استمرار حكومته، أو كسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة لصالحه.