“الناس تموت في مراكز العزل”.. انتقادات لاذعة وساخرة للحكومة لكسرها قيود حظر التجول بسبب احتفالية يوم الشباب

أخبار ليبيا24

انتقد، رواد شبكات التواصل الاجتماعي، بشكل ساخر ولاذع، الحكومة لتنظيمها احتفالية، بمسرح لبدة الأثري بمدينة الخمس، بمناسبة اليوم الدولي للشباب، في ظل القيود التي فرضتها “الحكومة نفسها” على التجول والتجمعات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في غرب البلاد.

وجرى، بث الاحتفال على الهواء مباشرة في حضور رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وعدد من الوزراء.

وكتب أحد المعلقين، على حساب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على منصة فيسبوك، يقول: ” قرارات متناقضة كيف تصدروا قرار بالحظر وتلغوا صلاة الجمعة وتغلقوا المدارس ومجتمعين في لبدة كتفي كتفك يستر الله من الكورونا لعبت معناها”.

وكتب معلق ثانٍ، يقول: “معقولة رئيس الحكومة هو يكون أول الخارقين للحظر ويقود تجمهر شعبي بكل استهتار بأرواح الناس في الوقت الذي تمر فيه الدولة بموجة وباء شرسة تحصد يوميًا عشرات الأرواح.. والله كان ظننا فيك أكبر من هذا للأسف”.

كما كتب معلق ثالث، يقول: “نحن نعاني ويلات الوباء وهو يحتفل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.

وفي نقد ساخر، كتب معلق يقول: “مليح كورونا واخذه عطلة ومخليتكم واخدين راحتكم.. وبعدين قرروا حظر تام على الناس”.

معلقة كتبت تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس تموت وكل مراكز العزل ما فيها أكسجين ودايرين احتفال.. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.

وتساءل معلق آخر: “كيف صار في الحظر وتسكير أرزاق الناس ونقص في الأكسجين، والحالات كل يوم في ازدياد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لله المشتكى”.

وأعلنت الحكومة في 10 أغسطس الجاري تمديد فرض حظر التجول الجزئي من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، وذلك بعد فرضه لمدة أسبوعين يوم 26 يوليو الماضي للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا.

ويتضمن قرار حظر التجول إغلاق جميع الأنشطة التجارية وإقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية بشكل كامل خلال فترة الحظر.