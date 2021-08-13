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بني وليد.. انجراف في التربة بسبب التعدي على أنابيب النهر

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على صفحته الرسمية صورًا لما قال عنه حدوث انجرافات في التربة بمدينة بني وليد، بسبب التعديات المتكررة على صمامات العزل وغرف التهوية على المسار الأوسط بمنظومة الحساونة، سهل الجفارة؛ الأمر الذي تسبب في إهدار كميات من المياه، إلى جانب الانجراف.

يُشار إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بحملةٍ واسعةٍ لضبط الاعتداءات على منظومة النهر الصناعي ومنع التجاوزات غير القانونية على أنابيب نقل المياه داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد.

وتم إقفال عشرات المجمعات المائية المخالفة، التي يتم من خلالها إنشاء وصلات عشوائية وغير قانونية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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