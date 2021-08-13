«الشيباني»: البعثة الأممية جعلت طريق الخروج من المأزق الليبي مسدودًا

اتهم النائب جاب الله الشيباني، البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالتواطئ والدفع بليبيا إلى الطريق المسدود للخروج من المأزق، بما يهدد مشروعية كل ما نتج عن «لجنة الحوار»، بعد أن فتحت الباب للمقترحات الخبيثة داخل ملتقى الحوار السياسي وشكلت لجنة التوافقات.

وقال الشيباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اعتقدنا أن خارطة الطريق التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي «تونس- جنيف» محصنة ولا يجوز تعديلها بالإضافة أو الحذف ولا مجال هنا للمقترحات الخبيثة التي لن تنتهي”.

وأضاف الشيباني:” لكن بعد أن تواطأت البعثة الأممية بالموافقة على فتح الباب للمقترحات ولم تذهب للتصويت على الخارطة مباشرة بكل حزم، وتم تشكيل مايسمى بلجنة التوافقات تأكدنا بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك أمرًا دبر بليل، وأن طريق الخروج من المازق مسدود، مما يهدد مشروعية كل ما نتج عن “برلمان ستيفاني” بما فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، خاصة وأنه لم يتم تضمين المخرجات بالإعلان الدستوري”.