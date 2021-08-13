“البلاد” يكشف الدور المشبوه لـ”كتلة الغدر” في عرقلة للانتخابات

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الخميس، تصريحات عضو لجنة التوافقات في ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي حول القاعدة الدستورية.

قالت عضو لجنة التوافقات في ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي: السلطة التنفيذية الجديدة تعمل جاهدة منذ اليوم الأول على شيء واحد، وهو تأجيل الانتخابات وتمديد عمر الحكومة إلى العام 2025، وهذا ينافي خارطة الطريق.

وتعتقد اليعقوبي، أننا ذاهبون نحو مختنق مليء بالصعاب هدفه تقويض إرادة الشعب، وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر.

وطالبت اليعقوبي، بخروج الجميع من المشهد السياسي. خاصة وأنهم تعهدوا كتابيا ولفظيا بتحقيق انتخابات 24 ديسمبر، (لجنة الـ75، وحكومة الوحدة الوطنية)، بتحقيق الانتخابات وعدم تأجيلها.

وأوضحت اليعقوبي، أن كتلة المصالح تكبر وتقوض العملية السياسية وتقدم المقترحات لتأجيل الانتخابات أو الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط، وتقويض عمل لجنة الـ 75، بشراء ذمم بعض أعضائها.

وقالت: “نحن لسنا بحاجة إلى انتخابات برلمانية. إن تكرار العملية الأولى التي حدثت عامين 2011، 2014، وانتظار نتائج مختلفة يعتبر حمقًا سياسيًا”، بحسب قولها.

وتضيف: نحن بحاجة إلى رئيس يحكم ليبيا ويفصل بين السلطات المتداخلة، ويوحّد المؤسسات، ويتفاوض مع المجتمع الدولي فيما يخص قضية المرتزقة والقوات الأجنبية، والملف الأمني، ويسعى إلى إيجاد حلول للتدخلات الأجنبية في الملف الليبي، والقاعدة الدستورية العسكر وأصحاب الجنسيات المزدوجة وأصحاب السوابق من الترشح للانتخابات.

وطالبت اليعقوبي، الليبيين بضرورة الخروج لرفض أي تأجيل للانتخابات.

وفي الوقت ذاته، طالبت المجتمع الدولي بالنظر في آلية عمل بعثة الأمم المتحدة التي هي بالدرجة الثانية تعمل على تقويض العملية السياسية.

ووصفت المعرقلين في لجنة الـ 75، بـ”كتلة الغدر” التي أصبحت تكبر، ويتصدى لها من يؤمنون بحق الشعب الليبي في الانتخابات، ولن يسمحوا لها بتقويض إرادة الشعب.

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