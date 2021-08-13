«النايض» من موسكو: أبلغت الروس بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها احترامًا لليبيين

التقى عارف علي النايض، رئيس ما يعرف بـ«تكتل إحياء ليبيا»، اليوم الجمعة، ميخائيل بوغدانوف، ممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، في مقرّ وزارة الخارجية الروسيّة في مُوسكو.

وركّز اللقاء- بحسب بيان صادر عن النايض- على المستجدّات في الساحة اللّيبيّة، والأزمات الصحية ” لاسيما أزمة جائحة كورونا”، والأزمات الخدمية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الليبي.

وفق البيان ذاته، فإن اللقاء تطرق إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية المتزامنة في موعدها 24 ديسمبر 2021، احتراما لإرادة الشعب الليبي، وخارطة الطريق، ومقررات (برلين 2)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، ومقررات (5+5)، وأهمية التزام الجميع بالتزاماتهم وتعهداتهم بالخصوص.