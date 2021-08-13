طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 13 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 13 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يشهد الطقس اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال هذا اليوم , ويشمل باقي مناطق ليبيا بداية من يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب علي بعض مناطق الساحلية .

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 34) مْ على المناطق الساحلية، ومابين ( 35 – 38 ) مْ على الدواخل، وتسجل اعتدال بدايةً من يوم الغد علي الدواخل مع رطوبة عالية نسبيا.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية .

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة هذا اليوم على اغلب المناطق الساحلية .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 34) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، ومابين (36- 40) مْ على باقي المناطق .

• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38- 45 ) مْ وتسجل اعتدال بداية من يوم الغد.

• الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39- 41) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:54).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:29).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي