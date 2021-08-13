مركزي بنغازي: التعنت مستمر بشأن إقفال المقاصة.. وإدارة المصرف في بنغازي وجدت لتبقى

ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بنغازي اليوم الخميس بيانًا بخصوص شحنة من السيولة النقدية من مركزي طرابلس لعدد من المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

مركزي بنغازي وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه، رد على خبر نشرته وسائل الإعلام مفاده وصول شحنة من السيولة النقدية من مركزي طرابلس مخصصة لعدد من المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، والبالغة 70 مليون دينار فقط (50مليونًا للمصرف التجاري الوطني و20 مليونًا لمصرف الوحدة).

وطلب المصرف من العاملين بإدارة الإصدار بمركزي طرابلس التواصل مع إدارة الإصدار بالإدارة العامة ببنغازي عند رغبتهم في إرسال أي شحنات من السيولة النقدية، وذلك للتنسيق في آلية توزيع أي مبالغ مخصصة لمصارف وفروع المنطقة الشرقية.

ورأى المصرف في بيانه أن تخصيص مبلغ 50 مليونًا للمصرف التجاري و20 مليونًا لمصرف الوحدة تعد مبالغ زهيدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تساهم في حلحة هذا المشكل، خصوصًا في ظل استمرار التعنت في إقفال المقاصة.

وأعرب المصرف عن تمنيه ألا يتم الرجوع إلى سياسة الخمسينات التي عانى فيها المصرف في سنوات 2015و2016 عندما كان المصرف المركزي طرابلس يخصص مبالغ 50 مليونًا لمصارف المنطقة الشرقية، والتي سبق التنبيه حينها بأن مشكلة السيولة بالمنطقة الشرقية ستبدأ بالمنطقة الشرقية وتنتهي بجسامة في المنطقة الغربية.

ولفت إلى أن “الإدارة العامة للمصرف المركزي ببنغازي” كيان وجد ليبقى، وبالتالي لن يتم السماح بأي سياسات أو ممارسات تهميشية من المركز أو محاولة الحد من اختصاصات وواجبات هذا الكيان، الذي يترأسه نائب المحافظ “المحافظ المكلف”.

مركزي بنغازي أعرب عن تمنيه بأن يقوم الزملاء بمركزي طرابلس البدء فعليًا في تنفيذ خطة العمل من قبل شركة المراجعة الدولية في تشكيل فرق العمل لإعادة توحيد المصرف المركزي، وضمن ما يتم تكليفهم به من أهمال، وعدم التأخر في ذلك مهما كانت الحجج.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية