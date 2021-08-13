الزناتي يعلن تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل في مجال جراحة القلب المفتوح

وزارة الصحة أكدت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم تفعيل الاتفاقيات في مجال المخ والأعصاب (الكبار والأطفال)، بحيث لا يتكفل المواطن مصاريف هذه العمليات المعقدة التي تجرى بالخارج مجانية العلاج.

وأوضح الوزير بأن هذه المشاركة هي المشاركة الحقيقية بين القطاعين، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

كما قام الزناتي بزيارة إلى مركز العزل والفلترة بالمستشفى، للوقوف على الاحتياجات حيث أن عدد المرضى بالقسم بلغ مرضى فقط.

وفي ختام الجولة، زار الزناتي مصانع الأكسجين بالمستشفى، للوقوف على مخزون الأكسجين، ولأول مرة تعمل ثلاث وحدات متكاملة في احد مصانع الأكسجين بمستشفى طرابلس الجامعي.

وشدد على ضرورة التقيد بالفنيات التقنية الحديثة في نقل الأكسجين، منعًا للتسرب وترشيد استهلاك مادة الأكسجين.