تعليقاً على وعود ” الدبيبة” الأخيرة.. الفارسي: الكهرباء والسيولة والسلامة أولويات المرحلة

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر المقبل، منتقدة الوعود الحكومية الزائفة.

وقالت الفارسي في تدوينة على “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24”: “حكومات تشعر بأنها تمنح الشعوب من جيوبها، وتهبهم من إرث أجدادها، وشعوب تبدي البهجة والامتنان لهذه الوعود وتصفق وتهتف لها، حتى وأبسط حقوقها مهدورة”.

ورأت عضو ملتقى الحوار السياسي أن هذه علاقة جدلية لا تقيم دولة ولا تصنع استقرارا، وأنها أوهام لطالما ذهبت نثرا مع الريح.

وأكدت الفارسي أن الكهرباء والسيولة والسلامة أولويات المرحلة، مردفة: “أي قروض لم تمنح حتى لمن دمرت الحرب بيوتهم وما زلوا ينزفون؟ اتقوا الله وأعدوا العدة”.

وتعهد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمته باحتفال اليوم العالمي للشباب، أمس الخميس، بتزويج 10 آلاف شاب وشابة كل عام، بإجمالي 50 ألفا خلال 5 سنوات، متغافلا عن أن الاتفاق السياسي ينص على رحيله عن السلطة في 24 ديسمبر المقبل.