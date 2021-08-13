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ليبيا تتسلّم الدفعة الثالثة من لقاح “أسترازينيكا”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت منظمة اليونيسيف بوصول الشحنة الثالثة من لقاح “أسترازينيكا”، عبر منشأة “كوڤاكس”، إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

الشحنة المقدّرة بـ 110 آلاف جرعة؛ ستُوزّع على مراكز التطعيم، بعد إجازتها من مركز الرقابة على الأغذية، بناءً على خطة توزيع مُصمّمة بالتنسيق مع الهيئات الصحية.

وكانت ليبيا قد تسلّمت الشحنة الأولى والمقدّرة بـ (57,600) جرعة في أبريل والشحنة الثانية في مايو والمقدّرة بـ (117,600) جرعة عبر منشأة “كوڤاكس”، وهي مبادرة عالمية ترمي إلى العمل مع مصنّعي اللقاحات؛ من أجل تمكين البلدان في مختلف أنحاء العالم، من الحصول على لقاحات مأمونة وفعالة، بشكل منصف بمجرد ترخيصها واعتمادها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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