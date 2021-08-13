ليبيا تتسلّم الدفعة الثالثة من لقاح “أسترازينيكا”

أفادت منظمة اليونيسيف بوصول الشحنة الثالثة من لقاح “أسترازينيكا”، عبر منشأة “كوڤاكس”، إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

الشحنة المقدّرة بـ 110 آلاف جرعة؛ ستُوزّع على مراكز التطعيم، بعد إجازتها من مركز الرقابة على الأغذية، بناءً على خطة توزيع مُصمّمة بالتنسيق مع الهيئات الصحية.

وكانت ليبيا قد تسلّمت الشحنة الأولى والمقدّرة بـ (57,600) جرعة في أبريل والشحنة الثانية في مايو والمقدّرة بـ (117,600) جرعة عبر منشأة “كوڤاكس”، وهي مبادرة عالمية ترمي إلى العمل مع مصنّعي اللقاحات؛ من أجل تمكين البلدان في مختلف أنحاء العالم، من الحصول على لقاحات مأمونة وفعالة، بشكل منصف بمجرد ترخيصها واعتمادها.

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