المحجوب: انسحاب القوات الأجنبية أحد شروط عملية توحيد المؤسسة العسكرية

اللواء المحجوب وفي لقاء مع قناة “الغد” المصرية الأربعاء طالب حكومة الوحدة بالعمل على حل مشكلات الشعب الليبي، داعيًا المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي إلى مخاطبة قائد الجيش المشير خليفة حفتر مباشرة وليس وحدات تابعة للجيش.

وقال: إنه لا يوجد أي شكل من أشكال الوجود العسكري الحقيقي لعسكريين محترفين ممن يشكلون القوات المسلحة في العاصمة طرابلس، والعسكريين المتواجدين بطرابلس يمثلون حكومة الوفاق وليس القوات المسلحة أو أي جيش.

وأضاف المحجوب أن تصريحات المشير حفتر بأن المؤسسة العسكرية لن تخضع لأية سلطة غير منتخبة هي أحد مبادئ القوات المسلحة حتى قبل أن تتشكل حكومة الوحدة الوطنية، ولا يمكن التعويل على اختيار فئة قليلة من الليبيين، مشيرًا إلى أن هناك مهامًا وضعت أمام تلك الحكومة حتى إجراء الانتخابات مثل لعمل على تنفيذ اتفاق (5+5) وحل الأزمات للمواطنين وإجراج المرتزقة.

وتابع المحجوب أن هناك حالة من عدم الرضا على أداء حكومة الوحدة الوطنية.

ولفت إلى أن الترقيات في صفوف القوات المسلحة لها علاقة بمكونات واحتياجات المناصب داخل المؤسسة العسكرية، ووفقًا لرؤية قادة الجيش بناء على معطيات عملية، وأحيانًا يتم تقليدها كتكريم، مؤكدًا أن من يتحدثون عن الترقيات من طرف بعض الجهات هو اصطياد في الماء العكر كونها مسائل فنيه ولا يدركها إلا المؤسسة ذاتها.

وشدد على أنه لولا القوات المسحلة لما وصلت ليبيا إلى ما صلت إليه الآن واقترابها من إجراء الانتخابات، ولكانت استمرت سيطرة الإخوان لتمتد على كامل المنطقة وكان سينتشر الإرهاب.

وفي سياق متصل، أكد اللواء المحجوب في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس، أنه يتعين على اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5″، الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.