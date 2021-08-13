«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى المرج

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية من ظهر اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى المرج تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 2.75 على ساحل الخليج.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر أحيانا على ساحل سرت مع احتمال لسقوط خفيفة غدا.

– الرياح شمالية شرقية تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية على ساحل الخمس، وبحرية على ساحل مصراتة وسرت سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 مترا.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

– الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة على ساحل الخليج غدا.

– الرياح شمالية غربية إلى بحرية تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات سرعتها بين 05 و20 عقدة، وبين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى المرج.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.00 متر، ويصل اليوم إلى 2.75 مترا على ساحل الخليج.

– البحر خفيف الموج على ساحل طبرق وقليل الاضطراب إلى مضطرب على باقي الساحل.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

– الرؤيـة جيدة.

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