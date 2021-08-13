«شكاب»: الدبيبة وعد الشباب بامتلاك الشركات والطائرات وبعد 3 أشهر لوح بـ«منحة للزواج»

هاجم الناشط السياسي من مصراتة أحمد شكاب، اليوم الجمعة، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بعد أن خلف وعوده للشباب بأنهم سيملكون الشركات والطائرات والباخرات، واقتصر فقط على وعد بمنحة للزواج أمس الخميس.

وقال شكاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:” في مايو وعد الدبيبة الشباب بامتلاك الشركات والطائرات والباخرات، بعد ثلاثة أشهر وهي حوالي ثلث مدة الحكومة وعد الدبيبة الشباب بمنحة للزواج”.

وواجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، انتقادات لاذعة بعد إقامته احتفالية كبرى، أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب في مدينة الخمس.

وقال الدبيبة، خلال الاحتفالية، إنه خصص مبلغ مليار دينار لدعم الزواج، ومليار و700 مليون دينار قروضاً سكنية من خلال المصرف العقاري، مشدداً على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص العمل لهم، وتقليل نسب البطالة، على حد قوله.

واعتبر محللون، هذا الوعد من “الدبيبة” مجرد دعاية لكسب تأييد الشباب في استمرار حكومته، أو كسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة لصالحه.