رويترز ترافق أول حافلة انطلقت بعد فتح الطريق الساحلي من بنغازي إلى طرابلس

ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء رويترز الضوء على إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة بهدف التنقل برًا من بنغازي إلى طرابلس.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد رافق حافلة هي الأولى من نوعها وهي تنطلق عابرة الطريق الساحلي من بنغازي إلى طرابلس، ناقلًا عن راكب نزل على الطريق في مصراتة يدعى عطية بادي قوله: “لم استطع مقابلة أسرتي منذ 5 أعوام ربنا يجمع كل الأحبة”.

وتابع بادي قائلًا: “بعد رحلة طولها 800 كيلومتر عبر أرض قاحلة من الصحراء وتجاوز بلدات تحمل ندوب القتال آمل ألا يعود القتال وأن يظل الطريق مفتوحًا،” فيما أعرب السائق عبد الحميد الهمالي و35 راكبًا آخرين عن أملهم الكبير بعد إعادة فتح الطريق الساحلي.

وأكد التقرير أن ما لم يراه الركاب والسائق هو المرتزقة الأجانب المدججين بالسلاح في أماكنهم خلف الطريق الساحلي، وليس هناك ما يشير إلى اتفاق على انسحابهم. مبينًا أن الحافلة مرت قبل عبور ما أعيد فتحه من الطريق بإشارة إلى طرابلس مليئة بالرصاص في تحذير رمزي لليبيين من أن وقف إطلاق النار ما زال هشًا.

ترجمة المرصد – خاص

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