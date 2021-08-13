“الأرصاد” يُعلن موعد الاعتدال.. والمناطق الأكثر تأثرًا

تنبأ المركز الوطني للأرصاد الجوية باعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال، فيما يشمل بقية مناطق ليبيا بدايةً من يوم الغد.

وقال المركز، في نشرته الصادرة اليوم، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها صافيةً، مع ظهور بعض السحب على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 31 إلى 34 درجة مئوية على المناطق الساحلية وما بين 35 إلى 38 درجة مئوية على الدواخل، وتسجّل اعتدالاً على الدواخل، بدايةً من يوم الغد على الدواخل، مع رطوبة عالية نسبيًا.

أمّا فيما يخص الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فإن السماء بهذه المناطق تكون صافيةً مع ظهور بعض السحب مع رطوبةٍ عاليةٍ، فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة، هذا اليوم، على أغلب المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 28 إلى 34 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وما بين 36 إلى 40 درجة مئوية على بقية المناطق.

وتكون السماء صافيةً بالجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين خفيفة ومعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 إلى 45 درجة مئوية، وتكون السماء صافيةً أيضًا بالكفرة والسرير وتازربو، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 39 إلى 41 درجة مئوية.

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