امطير: احتفالية الدبيبة اخترق فيها قرار الحظر بحجة «توزيع الوهم» على الشباب

انتقدت آمنة امطير عضو مجلس الدولة الاستشاري عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، الاحتفالية التي أشرف عليها وشارك فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب والتي أقيمت بمدينة الخمس، أمس الخميس، في ظل معاناة مختلف المدن الليبية من تفشي وباء كورونا.

وقالت امطير، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الحكومة كان يفترض عليها أن توفر عبوات الأكسجين وغرف العزل جيدًا قبل احتفالية الشباب”.

وأضافت:” كل يوم نعزي أكثر من عشر في وفاة أحبابهم جراء كورونا، ونتصل بالكثير الكثير لنطمئن على حالهم جراء الإصابة بالوباء”.

وتابعت عضو مجلس الدولة الاستشاري:” نشهد احتفالية كبيرة يخترق فيها قرار الحظر بحجة توزيع الوهم”.

واستطردت:” بعد هذه الاحتفالية نسآل الله أن لا يتقلص عدد الشباب والشابات المقبلين على الزواج، للأسف نصل إلى توصية أجدادنا سابقا وهي من يتكلم كثيرا لا يفعل شيئا”.

وواجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، انتقادات لاذعة بعد إقامته احتفالية كبرى، أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب في مدينة الخمس.

وقال الدبيبة، خلال الاحتفالية، إنه خصص مبلغ مليار دينار لدعم الزواج، ومليار و700 مليون دينار قروضاً سكنية من خلال المصرف العقاري، مشدداً على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص العمل لهم، وتقليل نسب البطالة، على حد قوله.

واعتبر محللون، هذا الوعد من “الدبيبة” مجرد دعاية لكسب تأييد الشباب في استمرار حكومته، أو كسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة لصالحه.